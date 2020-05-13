لجان من بيئة بالبحر الأحمر لمتابعة تنفيذ قرار المحافظ بغلق الشواطئ

نظمت الإدارة العامة للبيئة التابعة لديوان عام محافظة البحر الأحمر، حملات متابعة لتنفيذ قرار اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، بغلق الشواطئ، ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد بمدينة الغردقة.

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وأعلنت الإدارة العامة للبيئة بالبحر الأحمر، في بيان لها أنه تنفيذا لتوجيهات محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفى و تحت إشراف الدكتورة يسرا عطيه نائب محافظ البحر الأحمر بالارتقاء بمنظومة العمل البيئي بالمحافظة و منع كل إشكال التكدس والازدحام كإجراء احترازى هام للتصدي ومكافحة فيروس كورونا المستجد قامت الإدارة العامة لشئون البيئة بمتابعة تنفيذ قرار محافظ البحر الأحمر لغلق الشواطئ العامة والخاصة وتوعية المواطنين بالالتزام بتنفيذ قرار الغلق حرصا على صحتهم وسلامتهم.

وكانت الإدارة العامة للبيئة، قامت من قبل بمشاركة مديرية الصحة والسكان وإدارة الإعلام الصحى والسكاني، إدارة تنظيم الاسرة وشرطة البيئة في شن عدة حملات توعية من خلال طرق الأبواب بمنطقة الأمل و منطقة قرية الصيادين وحلقة السمك، وميناء تصنيع السفن لتوعية المواطنين بالوقاية من فيروس كورونا بمدينة الغردقة.

وشملت الحملة توعية العاملين ولصق البوسترات الخاصة بمكافحة فيروس كورونا وحثهم على مسح الأسطح والأرضيات بالمواد المطهرة بشكل مستمر على مدار اليوم ، وتعريفهم بأهم الإجراءات التى يجب اتخاذها لحمايتهم وحماية من يتعاملون معهم على مدار اليوم.