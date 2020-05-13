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محافظات

شفاء 7 حالات وخروجهم من مستشفيات العزل بأسوان

الأربعاء 13/مايو/2020 - 07:35 م
مستشفى أسوان التخصصي
مستشفى أسوان التخصصي
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شاذلى عبد الفتاح
شهدت مستشفيات العزل الصحي بأسوان اليوم الأربعاء، تعافي وخروج ٧ حالات جديدة بعد تعافيها تماما من فيروس كورونا .

واستجابت الحالات المصابة لفترة العزل وسط ملحمة الرعاية الطبية والعلاجية المتكاملة التى يسطرها ويجسدها الفريق الطبي للجيش الأبيض من طاقم الأطباء والتمريض والإداريين والفنيين والعاملين وغيرهم داخل مستشفى العزل.

وشملت قائمة أسماء المتعافين التى خرجت من الحجر الصحى بالمدينة الشبابية كل من أحمد.م.ا، ونعمة.ث، وأحمد.ع.م، ومريم.ع.ب"، بينما الحالات التى خرجت من الحجر الصحى بمستشفى الصداقة التخصصى شملت سيد.خ.ط، ووفاء.م.ط، ورقية.ب.ا.م".

وقد غادر المتعافون بمستشفى العزل بالصداقة الجديدة بمدينة أسوان وأيضًا المدينة الشبابية بطريق السادات .

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هذا فيما يتلقى باقى المصابين الرعاية الصحية داخل العزل الصحى بمنطقة الصداقة الجديدة ، بالإضافة إلى المدينة الشبابية .
وكان قد تم التنسيق بين وزاتى الصحة والشباب والرياضة تم تخصيص المدينة الشبابية بمدينة أسوان كمكان "عزل" لإستقبال حالات الإصابة بمرض كورونا المستجد، بجانب مستشفى العزل الرئيسى بمنطقة الصداقة الجديدة شرق مدينة أسوان. 
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