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محافظات

خروج 7 حالات بعد تماثلهم للشفاء من كورونا في أسوان

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 08:32 م
خروج 7 حالات بعد
خروج 7 حالات بعد تماثلهم للشفاء من كورونا في اسوان
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شاذلى عبد الفتاح
نجاحات متواصلة يحققها مصابى فيروس كورونا المستجد بمحافظة أسوان بانتصارهم على هذا الفيروس بالتماثل للشفاء حيث خرج اليوم الثلاثاء 7 حالات جديدة من مستشفيات العزل الصحي بالصداقة الجديدة والمدينة الشبابية .

واستجابت الحالات المصابة لفترة العزل وسط ملحمة الرعاية الطبية والعلاجية المتكاملة التى يسطرها ويجسدها الفريق الطبي للجيش الأبيض من طاقم الأطباء والتمريض والإداريين والفنيين والعاملين وغيرهم داخل مستشفى العزل.

وجاءت أسماء المتعافين على النحو التالى عبدالقادر. ج"، 35 سنة، الصداقة الجديدة بمحافظة أسوان، و"أحمد. م. ج"، و"على. أ. إ"، و"أرمانيوس. ن"، 65 سنة شارع البحر بمحافظة قنا، و"زينب. ن. ع"، 63 سنة، منطقة الشيخ هارون بمحافظة أسوان، و"مجدى. ب. ع"، 71 سنة، منطقة أبوالريش محافظة أسوان، و"إنشراح. م"، 42 سنة، بمحافظة قنا.

وقد غادر المتعافون بمستشفى العزل بالصداقة الجديدة بمدينة أسوان وأيضًا المدينة الشبابية بطريق السادات .


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هذا فيما يتلقى باقى المصابين الرعاية الصحية داخل العزل الصحى بمنطقة الصداقة الجديدة ، بالإضافة إلى المدينة الشبابية .

وكان قد تم التنسيق بين وزاتى الصحة والشباب والرياضة تم تخصيص المدينة الشبابية بمدينة أسوان كمكان "عزل" لإستقبال حالات الإصابة بمرض كورونا المستجد، بجانب مستشفى العزل الرئيسى بمنطقة الصداقة الجديدة شرق مدينة أسوان. 
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