استشاري باطنة يكشف كيفية تحقيق التوازن بين الاقتصاد والصحة المرحلة المقبلة

قال الدكتور أشرف عقبة، رئيس أقسام الباطنة والمناعة بطب عين شمس، إن من الضروري الالتزام بكل الاجراءات الاحترازية وكل وسائل وطرق النظافة العامة لعمل حالة من التوازن بين الاقتصاد والصحة والبدء في اجراءات الفتح التدريجي للمؤسسات

وتابع الدكتور أشرف عقبة، في مداخلة هاتفية على قناة "اكسترا نيوز"، أن في المرحلة الثانية التي أقرتها وزارة الصحة للتعايش مع الفيروس يجب فيها الحفاظ على التباعد الجسدي وارتداء الكمامة بشكل إجباري، لأنهم من أهم سبل الحماية من فيروس كورونا.

واضاف أن الخطة التي تم وضعها للتعايش مع الفيروس تتلائم مع ظروفنا الاقتصادية ومع الحفاز على سلامة المواطنين في المقام الأول، لافتًا الى ان الخطة متدرجة من مراحل تعني تطبيقها على فترة زمنية مناسبة لتقييمها والقدرة على معرفة القدرة على الانتقال ال المرحلة التالية

وأوضح أن الدولة تعمل على تقييم نتائج كل خطة، ونصح باتباع تعليمات وقواعد وزارة الصحة بالالتزام واتباع وسائل الحماية في تلك الفترة، حتى على العاملين خارج المنظومة الصحية يجب عليهم الالتزام بكل الاجراءات الوقائية والاحترازية المقرة من قبل منظمة الصحة العالمية.

واشار رئيس أقسام الباطنة والمناعة بطب عين شمس إلى ان ثقافة العطس والكحة في مناديل ورقية يجب ان تكون عادة طبيعية متبعة وليس فقط كإجراء احترازي في تلك الفترة، موضحًا أن كل الامرض التنفسية تنتقل عن طريق الهواء لذلك من الممكن إصابة المحيطين بك.



