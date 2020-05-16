عقاب الزوج المهمل لأسرته في الإسلام.. فيديو





وأوضح أمين الفتوى، خلال فيديو عبر الصفحة الرسمية للدار، أنه يجب أن تنصح الزوجة زوجها، وتصبر عليه وتأخذ بيده إلى الله عز وجل، والزوج يأخذ بيد امرأته إلى الله عز وجل، وهكذا لا بد أن نساعد بعضنا بعضًا، للخروج من التقصير في حق الله، والمعصية والمخالفات.. ويقول الله تعالى "وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا".





وأوضح أنه لا ينبغي القول إن الزوج مقصر في الصلاة، فتصبح الحياة الزوجية باطلة، وينفصل الزوجان عن بعضهما، ولكن على الإنسان أن يصبر على تقصير من أمامه، حتى يتوب إلى الله عن تقصيره.





قال الدكتور محمد وهدان الداعية الإسلامي، إن الزوجة لا يجوز ضربها أ و الاعتداء عليها نهائيًا، عندما يغضب الرجل من زوجته عليه أن يعاتبها، وبدون محاكم أو أقسام شرطة لا يجوز ضرب الزوجة.





وأضاف وهدان أن كلمة "واضربوهن" في القرآن معناها ضربا غير مبرح وتعامل معها بما يرضي الله، عاتبتها لكن لا تضربها.



