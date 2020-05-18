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محافظات

قافلة الخير تصل أسوان ومؤسسة مصر الخير توزع 17 ألفا و500 كرتونة

الإثنين 18/مايو/2020 - 06:31 م
قافلة الخير
قافلة الخير
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شاذلى عبد الفتاح
قامت اليوم قافلة الخير لمحافظات جنوب الصعيد بتسليم 17 ألفا و 500 كرتونة والتى تضمها  دعمًا من مؤسسة مصر الخير بالاشتراك مع وزاراتى الشباب والرياضة والتضامن الإجتماعى. 

ويأتى ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاهتمام بالأسر الأولى بالرعاية والعمالة غير المنتظمة وخاصة المتضررين من تداعيات فيروس كورونا المستجد بتوفير الدعم والمساندة لهم وتحت رعاية اللواء أشرف عطية محافظ أسوان.

حضر فعاليات التسليم الدكتور أحمد شعبان نائب المحافظ واللواء حازم عزت السكرتير العام للمحافظة ، وأيضًا الدكتور أحمد موسى المدير التنفيذى للمؤسسة ومدير عام التضامن الاجتماعى أحمد حمدى.

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 شهدت مراسم التسليم عبر تقنية الفيديو كونفرانس كل من الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة وفضيلة الشيخ على جمعة رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير.

وتم تنفيذ آلية تسلم كرتونة الخير من أمام مبنى ديوان عام محافظة أسوان ضمن 5 محافظات أخرى وهى المنيا وأسيوط وسوهاج والبحر الأحمر وقنا والأقصر. 

ومن جانبه أشاد محافظ أسوان بالدور التنموى البناء لمؤسسة مصر الخير فى مساندتها للجهود الحكومية للعمل على تحسين مستوى معيشة البسطاء بجميع القرى والمناطق النائية والأحياء الشعبية ، وخاصة فى ظل الظروف الاستثنائية والتداعيات الناتجة من الإجراءات الإحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا. 

ولفت المحافظ إلى أن مؤسسة مصر الخير قامت بالتنسيق مع أجهزة المحافظة بتوزيع 18 ألفا و 300 كرتونة وشنطة للسلع الغذائية بأوزان مختلفة ، وأيضًا شنطة للحماية الطبية بداية من منتصف مارس الماضى وحتى الآن على الفئات المستهدفة من الأسر الأكثر إحتياجًا والعمالة الغير منتظمة بمختلف قرى ومدن ومراكز المحافظة .
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