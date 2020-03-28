مؤسسة مصر الخير توزع 1000 كرتونة للسلع الغذائية في أسوان

المعدن الأصيل لأبناء الشعب المصرى يتجسد جليًا وبوضوح فى روح التعاون والتكاتف التى تشهدها مصرنا الحبيبة من وازع وطنى ولا سيما فى ظل هذه الظروف الاستثنائية الراهنة التى تمر بها مختلف دول العالم للمواجهة القوية لانتشار فيروس كورونا المستجد.



رصدت " صدى البلد " قيام فرع مؤسسة مصر الخير بأسوان بالتنسيق مع أجهزة المحافظة بتوزيع 1000 كرتونة الخير التى تضم العديد من السلع الغذائية المتنوعة.

كما قامت المؤسسة بتوزيع 1400 علبة خضار باللحمة على المسنين بقرى ومدن المراكز الخمس على مستوى المحافظة لتخفيف أعباء ومتطلبات الحياة اليومية للأسر الأكثر إحتياجًا وهو ما يمثل بدوره نموذج مثالى مشرف للمشاركة المجتمعية الجادة والفعالة.

وأشاد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بالدور التنموى البناء لمؤسسة مصر الخير فى مساندتها للجهود الحكومية.

وقال محافظ أسوان إن مثل هذه الجهود تساهم فى العمل على تحسين مستوى معيشة البسطاء بجميع القرى والمناطق النائية والأحياء الشعبية، خاصة فى ظل الظروف الحالية والتداعيات الناتجة من الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

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