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محافظات

مؤسسة مصر الخير توزع 1000 كرتونة للسلع الغذائية في أسوان

السبت 28/مارس/2020 - 10:36 م
مؤسسة مصر الخير توزع
مؤسسة مصر الخير توزع 1000 كرتونة للسلع الغذائية
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شاذلى عبد الفتاح
المعدن الأصيل لأبناء الشعب المصرى يتجسد جليًا وبوضوح فى روح التعاون والتكاتف التى تشهدها مصرنا الحبيبة من وازع وطنى ولا سيما فى ظل هذه الظروف الاستثنائية الراهنة التى تمر بها مختلف دول العالم للمواجهة القوية لانتشار فيروس كورونا المستجد.

رصدت " صدى البلد " قيام فرع مؤسسة مصر الخير بأسوان بالتنسيق مع أجهزة المحافظة بتوزيع 1000 كرتونة الخير التى تضم العديد من السلع  الغذائية المتنوعة. 

كما قامت المؤسسة بتوزيع 1400 علبة خضار باللحمة على المسنين بقرى ومدن المراكز الخمس على مستوى المحافظة لتخفيف أعباء ومتطلبات الحياة اليومية للأسر الأكثر إحتياجًا وهو ما يمثل بدوره نموذج مثالى مشرف للمشاركة المجتمعية الجادة والفعالة.

وأشاد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بالدور التنموى البناء لمؤسسة مصر الخير فى مساندتها للجهود الحكومية.

وقال محافظ أسوان إن مثل هذه الجهود تساهم فى العمل على تحسين مستوى معيشة البسطاء بجميع القرى والمناطق النائية والأحياء الشعبية، خاصة فى ظل الظروف الحالية والتداعيات الناتجة من الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا. 

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مؤسسة مصر الخير توزع 1000 كرتونة للسلع الغذائية في أسوان
مؤسسة مصر الخير توزع 1000 كرتونة للسلع الغذائية في أسوان
مؤسسة مصر الخير توزع 1000 كرتونة للسلع الغذائية في أسوان
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