بتكلفة 30 مليون جنيه.. إحلال وتجديد شبكات ومحطات المياه بـ 9 نجوع بأسوان.. فيديو وصور

أشاد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بالجهود والدعم الكبير والدور التنموى البناء للبنك الأهلى المصرى ( بنك أهل مصر ) وأيضًا لمؤسسة مصر الخير على مساندتها للجهود الحكومية .
وأوضح محافظ أسوان بأن هذه الجهات تساند الحكومة فى مختلف المجالات التنموية ومشاركتهم المجتمعية فى مواجهة التحديات والمشاكل الكبيرة مع إدارة المشروعات بإحترافية عالية لخدمة المجتمع المحلى .
ولفت المحافظ إلى أنه بموجب توقيع برتوكول التعاون المشترك سيتم البدء فى تنفيذ مشروع إحلال وتجديد شبكات وخطوط وروافع ومحطات بـ 9 نجوع بقرية أبو الريش بحرى بتكلفة إجمالية 30 مليون جنيه وذلك بتمويل من البنك الأهلى وبإشراف من مؤسسة مصر الخير وتنفيذ شركة مياه الشرب والصرف الصحى .
وقال أشرف عطية بأن ذلك سيساهم فى توفير مياه شرب نقية ونظيفة لمواطنى هذه القرية ، وهو الذى سيتوازى مع توجيه 30 مليون جنيه أخرى لإنشاء مدرسة جديدة بنفس القرية تضم 22 فصل إبتدائى وإعدادى ، مع إعادة تأهيل 2 مدرسة ومركز شباب ، بالإضافة إلى تنفيذ أنشطة لزيادة دخل الأسر.
جاء ذلك أثناء المؤتمر الصحفى لمراسم توقيع برتوكولات التعاون بين مؤسسة مصر الخير والبنك الأهلى وشركة مياه الشرب والصرف الصحى بحضور عفاف الجوهرى مدير أول التنمية الصحية بمؤسسة مصر الخير ، ونرمين شهاب الدين رئيس التسويق والتنمية المجتمعية بالبنك الأهلى ، والمهندس رفعت إسماعيل رئيس الشركة ، بجانب الدكتور أحمد موسى مدير فرع المؤسسة بأسوان .