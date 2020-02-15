بتكلفة 30 مليون جنيه.. إحلال وتجديد شبكات ومحطات المياه بـ 9 نجوع بأسوان.. فيديو وصور

أشاد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بالجهود والدعم الكبير والدور التنموى البناء للبنك الأهلى المصرى ( بنك أهل مصر ) وأيضًا لمؤسسة مصر الخير على مساندتها للجهود الحكومية .





وأوضح محافظ أسوان بأن هذه الجهات تساند الحكومة فى مختلف المجالات التنموية ومشاركتهم المجتمعية فى مواجهة التحديات والمشاكل الكبيرة مع إدارة المشروعات بإحترافية عالية لخدمة المجتمع المحلى .





ولفت المحافظ إلى أنه بموجب توقيع برتوكول التعاون المشترك سيتم البدء فى تنفيذ مشروع إحلال وتجديد شبكات وخطوط وروافع ومحطات بـ 9 نجوع بقرية أبو الريش بحرى بتكلفة إجمالية 30 مليون جنيه وذلك بتمويل من البنك الأهلى وبإشراف من مؤسسة مصر الخير وتنفيذ شركة مياه الشرب والصرف الصحى .





وقال أشرف عطية بأن ذلك سيساهم فى توفير مياه شرب نقية ونظيفة لمواطنى هذه القرية ، وهو الذى سيتوازى مع توجيه 30 مليون جنيه أخرى لإنشاء مدرسة جديدة بنفس القرية تضم 22 فصل إبتدائى وإعدادى ، مع إعادة تأهيل 2 مدرسة ومركز شباب ، بالإضافة إلى تنفيذ أنشطة لزيادة دخل الأسر.



