AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

بالأسماء.. تعافي 16 حالة جديدة من فيروس كورونا في أسوان

الإثنين 18/مايو/2020 - 09:33 م
مستشفي اسوان
مستشفي اسوان
Advertisements
شاذلى عبد الفتاح
ملحمة عزيمة وإصرار يجسدها مصابو فيروس كورونا المستجد قهروا بها  الفيروس القاتل، حيث تعافت 16 حالة جديدة من المرض وخرجوا من مستشفيات العزل الصحى بأسوان بعد تحسن حالتهم الصحية وتحولها من إيجابية إلى سلبية .


وجاءت أسماء المتعافين كالتالى منال.د.ق، ونهلة.ح.ع، وهشام.ى.ع، والهام.ك.م، ونورا.ر.ح، وخالد.خ.ع، وخالد.م.م، وهويدا.ص.ا، وتريزة.ع.ب، وبخيته.ب.ق، وحنان.ا.ح، وسعاد.س.ا، وفايزة.ن.م، وزينب.ع، ومحمود.ف.م، ونعيمة.د.س.


واستجابت الحالات المصابة لفترة العزل وسط ملحمة الرعاية الطبية والعلاجية المتكاملة التي يسطرها ويجسدها الفريق الطبي للجيش الأبيض من طاقم الأطباء والتمريض والإداريين والفنيين والعاملين وغيرهم داخل مستشفى العزل.


وغادر المتعافون مستشفى العزل بالصداقة الجديدة بمدينة أسوان وأيضًا المدينة الشبابية بطريق السادات .


اقرأ أيضًا:


ويتلقى باقى المصابين الرعاية الصحية داخل العزل الصحى بمنطقة الصداقة الجديدة ، بالإضافة إلى المدينة الشبابية.


وتم التنسيق بين وزارتى الصحة والشباب والرياضة وتم تخصيص المدينة الشبابية بمدينة أسوان كمكان "عزل" لاستقبال حالات الإصابة بمرض كورونا المستجد، بجانب مستشفى العزل الرئيسى بمنطقة الصداقة الجديدة شرق المدينة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

خروج 11 حالة من العزل الصحي بأسوان بعد شفائهم

انتصار على كورونا: شفاء 8 حالات جديدة وخروجهم من العزل بأسوان

خروج 6 حالات جديدة من مستشفيات العزل بأسوان تماثلوا للشفاء

انتصار جديد على كورونا.. شفاء 11 حالة وخروجهم من مواقع العزل في أسوان

خروج 11 حالة جديدة من مستشفيات العزل بـ أسوان

خروج 7 حالات بعد تماثلهم للشفاء من كورونا في أسوان

ترشيحاتنا

محمد صلاح يخضع لاختبار الكشف عن كورونا

كمال درويش يكشف سبب تحويل وجهة لقب نادي القرن الإفريقي من ميت عقبة إلى الجزيرة

التحليل لا يكفي.. ديلي ميل: ثلث نتائج اختبارات كورونا خاطئة

من غير بنطلون.. رامز جلال يحرج نبيلة عبيد على الهواء.. فيديو

في ظروف كورونا .. هل يحق لمستأجري المحلات والمنشآت إيقاف الأجر أو تخفيضه

زكاة الفطر 2020 في مصر .. 15 جنيها عن الفرد وهذه أحكامها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

المرور: حادث دائري المعادى بدون وفيات.. واصطدام 5 سيارات ملاكي بحمولة المقطورة

بعد مقلب رامز مجنون رسمي .. علاقة نبيلة عبيد بالسيارات.. أول سيارة تمتلكها أحضرتها من بيروت

شاهد.. الفرق بين كارول سماحة العشرينية والأربعينية