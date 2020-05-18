بالأسماء.. تعافي 16 حالة جديدة من فيروس كورونا في أسوان

ملحمة عزيمة وإصرار يجسدها مصابو فيروس كورونا المستجد قهروا بها الفيروس القاتل، حيث تعافت 16 حالة جديدة من المرض وخرجوا من مستشفيات العزل الصحى بأسوان بعد تحسن حالتهم الصحية وتحولها من إيجابية إلى سلبية .
وجاءت أسماء المتعافين كالتالى منال.د.ق، ونهلة.ح.ع، وهشام.ى.ع، والهام.ك.م، ونورا.ر.ح، وخالد.خ.ع، وخالد.م.م، وهويدا.ص.ا، وتريزة.ع.ب، وبخيته.ب.ق، وحنان.ا.ح، وسعاد.س.ا، وفايزة.ن.م، وزينب.ع، ومحمود.ف.م، ونعيمة.د.س.
واستجابت الحالات المصابة لفترة العزل وسط ملحمة الرعاية الطبية والعلاجية المتكاملة التي يسطرها ويجسدها الفريق الطبي للجيش الأبيض من طاقم الأطباء والتمريض والإداريين والفنيين والعاملين وغيرهم داخل مستشفى العزل.
وغادر المتعافون مستشفى العزل بالصداقة الجديدة بمدينة أسوان وأيضًا المدينة الشبابية بطريق السادات .
اقرأ أيضًا:
ويتلقى باقى المصابين الرعاية الصحية داخل العزل الصحى بمنطقة الصداقة الجديدة ، بالإضافة إلى المدينة الشبابية.
وتم التنسيق بين وزارتى الصحة والشباب والرياضة وتم تخصيص المدينة الشبابية بمدينة أسوان كمكان "عزل" لاستقبال حالات الإصابة بمرض كورونا المستجد، بجانب مستشفى العزل الرئيسى بمنطقة الصداقة الجديدة شرق المدينة.