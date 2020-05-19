أهم الأخبار .. إصابة محافظ الدقهلية بـ كورونا.. ترامب يتناول هيدروكسي كلوركين .. ووفاة الشيخ صالح كامل

نشر موقع صدى البلد الإخباري ، عددا من الأخبار والموضوعات الهامة نستعرضها من خلال التقرير التالي :









عزل الدكتور أيمن مختار .. تفاصيل جديدة بشأن إصابة محافظ الدقهلية بـ كورونا





تم عزل الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، وذلك بعد الاشتباه في إصابته بفيروس كورونا، وتأكدت إيجابية تحاليله.. للمزيد اضغط هنا









دواء يتناوله ترامب كي لا يصاب بـ كورونا





كشفت الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الاثنين، عن الدواء الذي يتناوله للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا..للمزيد اضغط هنا









وفاة رجل الأعمال الشيخ صالح كامل





توفي أمس الشيخ صالح كامل رجل الأعمال السعودي الشهير، صاحب مؤسسة ART "و راديو وتليفزيون العرب" وزوج الفنانة صفاء أبو السعود.





ونشرت المواقع السعودية «مكة وصراحة وأنحاء والمواطن» خبر الوفاة، ناعية ..للمزيد اضغط هنا









لحماية أمن مصر القومي.. السيسي يوجه بالتحلي بأقصى درجات الجاهزية والاستعداد القتالي





وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاستمرار في التحلي بأقصى درجات الجاهزية والاستعداد القتالي لحماية أمن مصر القومي، معربًا عن التقدير لجهود القوات المسلحة وما تبذله من تضحيات فداءً للوطن ولصون أمنه وسلامته واستقراره ومقدرات شعبه.. للمزيد اضغط هنا









8 جامعات جديدة.. وزير التعليم العالي يكشف تفاصيل اجتماعه مع الرئيس السيسي اليوم..فيديو













تركى آل الشيخ لـ عمرو دياب: ما تدينا أرنب نجيب بيه 4 بيوت.. والأخير يرد





بعد أن نشر تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية, عبر حسابه الشخصي بتويتر عن قبوله تحدى رجل الأعمال سعود.. للمزيد اضغط هنا









شاهد | أبو رجيلة يسخر من شائعة وفاته



