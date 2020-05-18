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محافظات

عزل الدكتور أيمن مختار .. تفاصيل جديدة بشأن إصابة محافظ الدقهلية بـ كورونا

الإثنين 18/مايو/2020 - 11:23 م
الدكتور أيمن مختار،
الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية
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همت الحسينى
أكد مصدر بمديرية الصحة بالدقهلية أنه تم عزل الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، وذلك بعد الاشتباه في إصابته بفيروس كورونا، وتأكدت إيجابية تحاليله.


وأضاف المصدر أن المحافظ متواجد بمستشفى المنصورة الدولى الآن لاستكمال باقي الإجراءات الطبية الخاصة. 


وأكدت مصادر مطلعة إصابة الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية بفيروس كورونا، بعد ساعات من الإعلان عن إصابة مدير عام الشؤون البيئية بالمحافظة.


وكان ديوان عام محافظة الدقهلية قد شهد أعمالا مكثفة للفرق الصحية وإدارة الطب الوقائي لفحص المخالطين المباشرين وغير المباشرين لمدير إدارة شئون البيئة بديوان عام محافظة الدقهلية وذلك بعد إيجابية إصابته بفيروس كورونا المستجد كوفيد ١٩.


وأكد الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة بالدقهلية أنه تم تحويل مدير إدارة شئون البيئة بديوان عام محافظة الدقهلية إلى مستشفى العزل بكفر الزيات بعد اكتمال العدد بمستشفى تمي الأمديد.

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