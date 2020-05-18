8 جامعات جديدة.. وزير التعليم العالي يكشف تفاصيل اجتماعه مع الرئيس السيسي اليوم..فيديو

قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي, إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتابع بشكل دقيق ومفصل كل المشاريع الخاصة بالتعليم العالي.

وأضاف الدكتور خالد عبد الغفار خلال مداخلة هاتفية في برنامج "بالورقة والقلم" المذاع علي قناة "تن" الفضائية, أنه خلال الاجتماع مع الرئيس السيسي تم عرض المشاريع القومية التي يتم العمل عليها في الوقت الحالي مثل إنشاء جامعة جلالة وجامعة العلمين وجامعة الملك سلمان و5 جامعات تكنولوجية الجديدة.

وتابع وزير التعليم العالي والبحث العلمي, أن هناك كم كبير جدا من المشروعات القومية الجديدة الخاصة بالتعليم العالي نقوم بتنفيذها الآن.

وأوضح الدكتور خالد عبد الغفار, أن المحور الأول لاجتماع اليوم مع الرئيس السيسي هو تقديم تقرير عن المشاريع القومية وتقديم نسب الإنجاز التي تمت في المشروعات.

وأشار إلى أن, المحور الثاني من الاجتماع كلن يدور حول تعامل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لمواجهة والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.