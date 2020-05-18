الرئيس السيسى يوجه بزيادة أعداد الخريجين من الأطباء البشريين

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإيلاء أهمية قصوى لبناء قاعدة عريضة من النابغين علميًا من طلبة الجامعات، وذلك لصقل جيل من الكوادر الشابة يعزز من جهود الدولة نحو تحقيق التنمية الشاملة.









السيسي يوجه ببناء قاعدة عريضة من النابغين علميا من طلبة الجامعات





كما وجه بتعظيم أعداد الخريجين من الأطباء البشريين ،وتقديم الدعم للتجارب الإكلينيكية فيما يتعلق بفيروس كورونا المستجد.





جاء ذلك خلال اجتماعه مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي.





وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول تطوير قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، خاصةً البنية المعلوماتية بالجامعات المصرية في إطار المشروع القومي للتحول الرقمي، فضلًا عن دور قطاع التعليم العالي والبحث العلمي لمساعدة جهود الدولة في مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.