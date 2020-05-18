"العلوم الصحية" تطالب الرئيس السيسي بتسليم مستشفيات الصحة للقوات المسلحة لإدارة أزمة "كورونا"

ناشدت النقابة العامة العلوم الصحية، الرئيس عبدالفتاح السيسي، سرعة التدخل لإنقاذ الجيش الأبيض بالمستشفيات ومنشآت العزل والحجر الصحي، من فنيين صحيين وأطباء وتمريض وصيادلة وغيرهم، لأن سقوطهم سوف يضر بالوطن والمواطن على حد سواء، ولن يجد مصابي كورونا او غيرها من يفحصهم أو يمرضهم أو يعالجهم.





وأوضح النقابة، أن الرئيس هو من يقدر جهودهم فعليا، ولذلك وجه الحكومة مؤخرا بمنحهم زيادة في بدل المهن الطبية، وتأسيس صندوق للأزمات والطوارئ، وهو الأمر الذي يشكره عليه الجميع، ولكن بماذا يفيد ذلك في حالة إصابة أحد أعضاء الفريق الطبي، أو وفاته، وإلحاق الضرر بنفسه وأولاده وأهله وكافة مخالطيه.





وأشارت النقابة إلى أنها تتابع باهتمام آثار البروتوكول الجديد لمكافحة العدوى، الذي أرسله د. إيهاب عطية مدير إدارة مكافحة العدوى بالقطاع الوقائي بوزارة الصحة، إلى مديري مديريات الشون الصحية والهيئات الصحية التابعة، يوم 12 مايو الجاري، وما تبعته من سخط لدى مقدمي الخدمة الصحية، والفريق الطبي بالمستشفيات العامة والحكومية كلها، وليس في مستشفيات العزل والحجر الصحي فقط، حيث اعتبروا أن هذا البروتوكول متعنتا بحق سلامتهم وأمانهم، ويعرض حياتهم وحياة أسرهم وجميع مخالطيهم للخطر.



وأوضحت أن البروتوكول المحدث لمكافحة العدوى، والذي عممته وزارة الصحة على كافة المنشآت الصحية والعزل والحجر الصحي، يحرم عضو الفريق الطبي من حقه في الاطمئنان على نفسه، وتأمين أسرته وأهله، بعمل تحليل ال "بي سي أر" عدة مرات لحين تأكيد سلبية العينات لفيروس كورونا، كما كان مطبقا في بداية الوباء، مما يضطره للعمل تحت ضغط طوال الوقت.





واقترحت النقابة في بيان لها اليوم، أن يصدر قرار رئاسي، بأن تتولى القوات المسلحة إدارة المستشفيات العامة والمركزية والمنظومة الصحية في مصر، في تلك المرحلة الراهنة، وذلك لفترة انتقالية، هي الأصعب في تاريخ مصر، حتى تنقضي الأزمة بأقل خسائر ممكنة، وذلك بسبب الانضباط الكامل الذي تنتهجه القوات المسلحة المصرية، وهو ما يحتم على المستشفيات تطبيق نظم مكافحة العدوى الآدمية التي تحفظ كرامة وصحة المصريين سواء كانوا أطقم طبية أو مواطنين عاديين، إضافة إلى توفير كافة المستلزمات، وصرفها للأطقم الطبية، وعدم التقاعس في أي من مراحل العلاج.





ولفتت إلى أن التعاملات الحالية في هذا الملف من قبل وزارة الصحة قاصرة، ولا تنظر للمستقبل، رغم أن رؤية الدولة تستهدف التنمية والبناء في الكوادر البشرية أولا، لخلق أجيال قوية وقادرة على تحمل مسؤولية الوطن، دون إهمال فيها، أو بخس بحقها في العلاج، وهو ما يتجلى حاليا في إخفاقات عديدة داخل المنظومة، وتفشي فيروس كورونا بشكل أكبر.





وأكدت على ضرورة توسيع دائرة الاشتباه، وفحص كافة المخالطين دون انتظار ظهور أعراض من عدمه، لأن هناك حالات إيجابية للفيروس، ولا يتأثرون بأعراضه، ويكونون كالقنبلة الموقوتة التي تدمر كل من يتعرض لها، لأنهم ناقلين للعدوى لكل من يخالطونه.





كما شددت على مع ضرورة تطبيق إجراءات العزل الصحي بحسم وحزم، على المصابين والمشتبه بهم، دون تركهم في بيوتهم يخرجون منها حسب رغبتهم، وهو ما ظهر جليا في حالات عديدة، تحولت بيوتها إلى بؤر فيروسية تنقل كورونا لكل من يختلط بها.



