رئيس جامعة أسوان يتفقد أقسام المستشفى الجامعي..صور

أجرى الدكتور أحمد غلاب محمد رئيس جامعة أسوان جولة تفقدية داخل قسم الاستقبال بمستشفى أسوان الجامعي للاطمئنان على سير العملية الطبية وكفاءة تقديم الخدمة للمرضى والمترددين على المستشفى.





واستمع الدكتور أحمد غلاب لبعض المرضى لمعرفة مدى إمكانية الخدمة الطبية التى تقدمها المستشفى الجامعى بعد إعادة فتح قسم الإستقبال والأقسام الأخرى.





رافق رئيس الجامعة الدكتور محمد زكى الدهشورى عميد كلية الطب، والدكتور مصطفى الطيرى وكيل كلية الطب، والدكتور أشرف معبد مدير المستشفيات الجامعية.





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وحرص الدكتور أحمد غلاب على تفقد المستشفى الجامعى للتأكد من تطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية لضمان سلامة الأطقم الطبية والمرضى والمتردين من إنتشار عدوى فيروس كورونا المستجد ( كوفيد -19) .





وكان اللواء أشرف عطية محافظ أسوان يرافقه الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان بوضع حجر الأساس لإنشاء مستشفى الإستقبال والطوارئ على مساحة 1500 م2 وبتكلفة إنشائية 330 مليون جنيه .



