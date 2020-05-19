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محافظات

انتصار جديد على كورونا .. بالأسماء.. شفاء 22 حالة وخروجهم من مواقع العزل بأسوان

الثلاثاء 19/مايو/2020 - 10:14 م
مستشفى اسوان
مستشفى اسوان
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شاذلى عبد الفتاح
العزيمة والإصرار شعار يرفعه دائمًا مصابو فيروس كورونا المستجد الذين استطاعوا بعزيمة الأبطال أن يقهروا الفيروس القاتل.


وتعافى اليوم الثلاثاء 22 حالة جديدة من المرض وخرجت من مستشفيات العزل الصحى بأسوان بعد تحسن حالتهم الصحية وتحولها من إيجابية إلى سلبية.


وأسماء المتعافين كالتالى:"محمد. ح. أ"، و"سمير. ك"، و"حنان. ح"، ومحمد. ط"، و"نشأت. ن. و"، و'' رحاب. م''، و"نورة. ز"، ورمضان. د"، ومحمود. أ"، و"صفاء. ب"، و"سلمى. ن"، و"محمد. ح. أ"، وعبدالله. م"، بالإضافة إلي "حسن. ي. ك"، و"منى. ع. أ"، وأسماء. ع. ع"، و"محمد. أ. ح"، و"محمد. ع. ح"، و"دميانة. ل. أ"، و"هدي. ع. ج"، وأسماء. ع. م"، و"محمد. أ. م".


واستجابت الحالات المصابة لفترة العزل وسط ملحمة الرعاية الطبية والعلاجية المتكاملة التي يسطرها ويجسدها الفريق الطبي للجيش الأبيض من طاقم الأطباء والتمريض والإداريين والفنيين والعاملين وغيرهم داخل مستشفى العزل.

وغادر المتعافون مستشفى العزل بالصداقة الجديدة بمدينة أسوان وأيضًا المدينة الشبابية بطريق السادات .

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ويتلقى باقى المصابين الرعاية الصحية داخل العزل الصحى بمنطقة الصداقة الجديدة، بالإضافة إلى المدينة الشبابية.

وتم التنسيق بين وزارتى الصحة والشباب والرياضة تم تخصيص المدينة الشبابية بمدينة أسوان كمكان "عزل" لإستقبال حالات الإصابة بمرض كورونا المستجد، بجانب مستشفى العزل الرئيسى بمنطقة الصداقة الجديدة شرق المدينة. 
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