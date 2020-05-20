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مرأة

تحارب المساك .. حيل لهضم أفضل وتنظيف القولون

الأربعاء 20/مايو/2020 - 01:02 ص
القولون
القولون
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لمياء الياسين

تتراكم السموم داخل أجسامنا وتسبب مضاعفات مثل البواسير والإمساك المزمن وتعد  العصائر هي أفضل طريقة لتنظيف القولون وتخليص الجسم من السموم وهضم أفضل لأنها تمتص بسهولة من الأمعاء إليك بعض العصائر التي تعتبر مفيدة لتطهير القولون يقدمها موقع بولد سكاى الهندى. 


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1. عصير التفاح

من بين الفواكه عالية الاستهلاك والغنية بالألياف والبوليفينول. يعمل البكتين (نوع من الألياف) في التفاح كمضاد حيوي ويعمل كغذاء لبكتيريا الأمعاء ، والتي بدورها تساعد الأمعاء على أداء وظيفتها بكفاءة.


طريقة التحضير:

 يقشر التفاح ويمزج في الماء الفاتر ويضاف ملعقتان كبيرتان من عصير الليمون و نصف ملعقة صغيرة من عصير الزنجبيل والملح حسب الرغبة. ويتم تناوله بين الافطار والسحور


 2. عصير الصبار

يعطي تأثير مهدئ للأمعاء. ملين طبيعي يساعد على تخفيف الإمساك. يساعد عصير الصبار أيضًا في علاج متلازمة القولون العصبي واضطرابات الأمعاء الأخرى الناتجة عن الالتهاب.


طريقة التحضير:

 أخرجي لب الصبار و يضاف عصير الليمون ويتم سحقهم جيدا ويبرد الخليط لمدة 3 ساعات على الأقل. يستهلك 2-3 مرات في اليوم.


3. عصير الليمون

تعتبر وفرة فيتامين ج في عصير الليمون عامل تنظيف كبير للقولون. يساعد على استعادة التوازن القلوي ، وتنظيم حركة الأمعاء ، ومنع مشاكل الجهاز الهضمي مثل الانتفاخ وإعداد الجسم لمزيد من الهضم.


 طريقة التحضير: في الماء الفاتر ، أضيفي عصير الليمون والعسل وقليل من الملح وقلبي الخليط وتناوليه  على معدة فارغة.

 

4. عصير البنجر

 هو مصدر جيد للألياف يساعد على الهضم ، والحفاظ على ميكروبات الأمعاء و يساعد على تطهير القولون وتخفيف الإمساك.

يساعد عصير البنجر أيضًا على خفض نسبة الجلوكوز في الدم وأضيفى القليل من العنب وعصير الليمون لتحسين مذاقه.

طريقة التحضير: امزجي البنجر مع حوالي 20 حبة من العنب وأضيفى ملعقة كبيرة من عصير الليمون والملح إليها وتناوليهابين الافطار والسحور

 

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