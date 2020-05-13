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مرأة

بنوع من الأعشاب .. حيل للتخلص من سموم الجسم وحرق الدهون

الأربعاء 13/مايو/2020 - 06:58 ص
سموم الجسم
سموم الجسم
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لمياء الياسين
أعشاب مذهلة تحرق دهون البطن بسرعة وتمنحك الطاقة على مدار اليوم طوال فترة الصيام و التخلص من الماء الزائد في الجسم و يساعد على تكسير الدهون المخزنة ويقلل امتصاص الكربوهيدرات في الجسم.

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-الشاي الاخضر

يساعد على فقدان الوزن فهو غني بمضادات الأكسدة وهو معزز لعملية التمثيل الغذائي يساعدك على إنقاص الوزن بشكل أسرع.

- النعناع

يقلل من دهون البطن. يعمل التخلص  من السموم فى الجسم ويقلل أيضًا من الانتفاخ ويساعد على الهضم.

- روزماري

غني بإنزيم يسمى الليباز ، المسؤول عن تحطيم جزيئات الدهون. يساعد على حرق دهون البطن بشكل أسرع لأنه يحتوي على الألياف ، مما يمنع امتصاص الدهون ويحافظ على امتلاءك لساعات أطول.

  - البقدونس

يستخدم البقدونس فى تقليل  دهون البطن و يقلل البقدونس من كمية الجلوكوز في الدم ويساعد في التحكم في الشهية ، بينما يشجع على تحويل الطعام إلى طاقة بدلًا من تخزينه كدهون.

- الهندباء

يخلصك من السموم في الجسم ويساعد على تقليل الالتهاب ويقلل من دهون البطن

-الريحان

يساعد على فقدان الوزن بسبب قدرته على خفض مستويات الكورتيزول المرتفعة
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