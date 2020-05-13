بنوع من الأعشاب .. حيل للتخلص من سموم الجسم وحرق الدهون

أعشاب مذهلة تحرق دهون البطن بسرعة وتمنحك الطاقة على مدار اليوم طوال فترة الصيام و التخلص من الماء الزائد في الجسم و يساعد على تكسير الدهون المخزنة ويقلل امتصاص الكربوهيدرات في الجسم.





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-الشاي الاخضر







يساعد على فقدان الوزن فهو غني بمضادات الأكسدة وهو معزز لعملية التمثيل الغذائي يساعدك على إنقاص الوزن بشكل أسرع.





- النعناع





يقلل من دهون البطن. يعمل التخلص من السموم فى الجسم ويقلل أيضًا من الانتفاخ ويساعد على الهضم.





- روزماري







غني بإنزيم يسمى الليباز ، المسؤول عن تحطيم جزيئات الدهون. يساعد على حرق دهون البطن بشكل أسرع لأنه يحتوي على الألياف ، مما يمنع امتصاص الدهون ويحافظ على امتلاءك لساعات أطول.





- البقدونس







يستخدم البقدونس فى تقليل دهون البطن و يقلل البقدونس من كمية الجلوكوز في الدم ويساعد في التحكم في الشهية ، بينما يشجع على تحويل الطعام إلى طاقة بدلًا من تخزينه كدهون.





- الهندباء







يخلصك من السموم في الجسم ويساعد على تقليل الالتهاب ويقلل من دهون البطن







-الريحان







يساعد على فقدان الوزن بسبب قدرته على خفض مستويات الكورتيزول المرتفعة

