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فن

مسلسل سكر زيادة الحلقة 26.. اتحاد نبيلة عبيد ونادية الجندي ضد أمل بوشوشة

الأربعاء 20/مايو/2020 - 10:26 ص
مسلسل سكر زيادة
مسلسل سكر زيادة
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شروق ابراهيم
شهدت احداث الحلقة الـ 26 من مسلسل سكر زيادة، شراء عكاشة نصف فيلا عصمت " نادية الجندي" وكريمة" نبيلة عبيد" و جميلة " هالة فاخر" بسبب تعرضهم لضائقة مالية بسبب الضرائب ولكنه قرر الاستقرار معهن لفترة فقط دون الحصول على حقه في الفيلا. 

وتظهر خلال الحلقة لوليا " أمل بوشوشة" في دور مساعدة " عكاشة" التي تقرر ان تعمله الفرنسية وتقترب منه في محاولة للنصب عليه. 

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وعندما تشعر عصمت أن لوليا تقترب من عكاشة لذلك تتحد مع كريمة ضد لوليا لكي تضعان لها حد. 

تدور أحداث المسلسل في إطار كوميدي حول عصمت وكريمة وجميلة، ثلاث سيدات يقعن ضحايا لعملية نصب بسبب فيلا قررن شرائها، وعليهن اﻵن التعايش مع الوضع الراهن في السكنى في نفس الفيلا، أو أن تحظى إحداهن دون اﻷخرى في الاستحواذ على الفيلا.

مسلسل سكر زيادة من بطولة نبيلة عبيد ، نادية الجندي، هالة فاخر، سميحة ايوب، بيومي فؤاد ، مي الغيطي.

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