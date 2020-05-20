انتشال جثة من مياه النيل في أسوان

تمكنت قوات الإنقاذ النهرى من إنتشال جثة لشاب عقب غرقه بمياه نهر النيل بناحية الشلال، دائرة قسم أول بمدينة أسوان









وعلى الفور وجه مدير الأمن بسرعة انتقال مأمور وضباط مباحث القسم ، وقوات الحماية المدنية ، وقوات الإنقاذ النهرى .





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وتمكنت تلك الأجهزة من انتشال جثة ، لشخص ، يدعى "ر. أ" 18 سنة – طالب، وتبين أنه مقيم في منطقة عزبة كيما بدائرة قسم شرطة ثان أسوان .





وبالتنسيق مع النيابة العامة والأجهزة المعنية تم نقل جثة الشاب المتوفى إلى مشرحة مستشفى أسوان الجامعى .





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وبسؤال شقيق المتوفى "م" 25 سنة - طالب ومقيم بذات العنوان؛ قرر أنه حال قيام شقيقه بالاستحمام في مياه نهر النيل؛ جرفه التيار وغرق .. ولم يتهم أو يشتبه في وفاته جنائيا.





وحرر محضر بالواقعة ، وجار العرض على النيابة العامة لإتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.