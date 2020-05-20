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حوادث

انتشال جثة من مياه النيل في أسوان

الأربعاء 20/مايو/2020 - 05:40 م
غرق شاب
غرق شاب
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شاذلى عبد الفتاح
تمكنت قوات الإنقاذ النهرى من إنتشال جثة لشاب عقب غرقه بمياه نهر النيل بناحية الشلال، دائرة قسم أول بمدينة أسوان .


وكان اللواء هشام فاروق، مدير الأمن، قد تلقى إخطارًا من قسم شرطة أول أسوان ، يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة، عن غرق شخص بمياه النيل بناحية جبل الشلال .

وعلى الفور وجه مدير الأمن بسرعة انتقال مأمور وضباط مباحث القسم، وقوات الحماية المدنية، وقوات الإنقاذ النهرى .


وتمكنت تلك الأجهزة من انتشال جثة، لشخص، يدعى "ر. أ" 18 سنة – طالب، وتبين أنه مقيم في منطقة عزبة كيما بدائرة قسم شرطة ثان أسوان .

وبالتنسيق مع النيابة العامة والأجهزة المعنية تم نقل جثة الشاب المتوفى إلى مشرحة مستشفى أسوان الجامعى .

وبسؤال شقيق المتوفى "م" 25 سنة - طالب ومقيم بذات العنوان؛ قرر أنه حال قيام شقيقه بالاستحمام في مياه نهر النيل؛ جرفه التيار وغرق .. ولم يتهم أو يشتبه في وفاته جنائيا.

وحرر محضر بالواقعة ، وجار العرض على النيابة العامة لإتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.
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