انتشال جثة من مياه النيل في أسوان

تمكنت قوات الإنقاذ النهرى من إنتشال جثة لشاب عقب غرقه بمياه نهر النيل بناحية الشلال، دائرة قسم أول بمدينة أسوان .
وعلى الفور وجه مدير الأمن بسرعة انتقال مأمور وضباط مباحث القسم، وقوات الحماية المدنية، وقوات الإنقاذ النهرى .
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وتمكنت تلك الأجهزة من انتشال جثة، لشخص، يدعى "ر. أ" 18 سنة – طالب، وتبين أنه مقيم في منطقة عزبة كيما بدائرة قسم شرطة ثان أسوان .
وبالتنسيق مع النيابة العامة والأجهزة المعنية تم نقل جثة الشاب المتوفى إلى مشرحة مستشفى أسوان الجامعى .
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وبسؤال شقيق المتوفى "م" 25 سنة - طالب ومقيم بذات العنوان؛ قرر أنه حال قيام شقيقه بالاستحمام في مياه نهر النيل؛ جرفه التيار وغرق .. ولم يتهم أو يشتبه في وفاته جنائيا.
وحرر محضر بالواقعة ، وجار العرض على النيابة العامة لإتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.