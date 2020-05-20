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فن

يوجع القلب.. مشهد رضوان البرنس وابنته يبكي نجيب ساويرس

الأربعاء 20/مايو/2020 - 09:05 م
نجيب ساويرس
نجيب ساويرس
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منار نور
عبر رجل الأعمال نجيب ساويرس عن عميق حزنه وألمه بعد مشهد مرور ابنة محمد رمضان من جواره بمسلسل "البرنس" حيث تأثر رمضان وسقطت دموعه.

وغرد " نجيب ساويرس " من خلال حسابه الشخصي تويتر قائلا: "مشهد بنت رضوان وهى معدية جنبه يكسر القلب".

وتدور أحداث المسلسل حول عائلة البرنس "رضوان البرنس" الذى يجسد شخصيته النجم محمد رمضان ويعمل سمكرى فى ورشة والده يجد نفسه مسئولًا عن عائلته بعد وفاة والديه، مما ينتج عنه بعض المشكلات الأسرية بينه وبين أشقائه الـ6 وهم "عبد المحسن" ويجسده إدوارد، و"فتحي" أحمد زاهر، و"ياسر" محمد علاء، و"نورا" ريم سامي" و"عادل" أحمد داش و"رأفت" أحمد فهيم.

مسلسل البرنس يعرض على قناتى dmc و dmc دراما، وهو من تأليف وإخراج محمد سامى وبطولة، محمد رمضان، نور اللبنانية، أحمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، ادوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم ايهاب، أحمد داش، وإنتاج شركة سينرجى.
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