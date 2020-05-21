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تعليم

علوم حلوان تعلن ظهور نتائج التماسات الطلاب

الخميس 21/مايو/2020 - 09:00 ص
جامعة حلوان
جامعة حلوان
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كريم ناصر

أغلقت جامعة حلوان باب الالتماسات الطلابية بنظام الأون لاين من بداية شهر مايو ٢٠٢٠ استعدادا لمراجعة هذه الالتماسات والبت فيها.


وأوضح الدكتور شحاتة السباعى وكيل كلية العلوم بجامعة حلوان الشؤن التعليم والطلاب، أنه تم الرد على جميع التماسات الطلاب على موقع الكلية.

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وأنه يمكن للطلاب مراجعة نتيجة الرد عبر هذا الرابط: http://tempuri.org/tempuri.html


الجدير بالذكر أنه تم تفعيل الالتماسات أون لاين وفقا لقرارات تعليق الدراسة بالجامعات المصرية وتفعيل منظومة التعليم عن بعد بكل الكليات والجامعات، بسبب فيروس كورونا المستجد.

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