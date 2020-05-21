ضبط 4 سيارات لعدم التزام السائقين بارتداء الكمامة بالشرقية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية إستمرار تواجد اللجان المشكله من الاجهزة التنفيذية والامنية بالشوارع الداخليه بالمدن وعلى الطرق السريعة لضبط السائقين غير الملتزمين بقرار ارتداء الكمامة الواقية و توقيع غرامة مالية تبدأ بـ 100 جنيه و تتصاعد تدريجيآ بتكرار المخالفة لتصل إلى 5000 جنيه طبقا للقرار زقم ٥٧٧٠ لسنه ٢٠٢٠ م وذلك حفاظآ على صحتهم من العدوى بفيروس كورونا المستجد.





وكلف المحافظ رؤساء المراكز والمدن بوضع لوحات إرشادية وبانرات وملصقات بالمواقف لتعريف أصحاب السيارات الاجرة بعدم السماح بتسييرها إلا بعد التأكد من إرتداء السائق والركاب للكمامة الواقية واجراء التعقيم للسياره من الداخل والخارج ، ومن يخالف سيتم سحب رخصه القيادة منه او توقيع غرامة ماليه عليه.

أقرأ ايضا:

سحب 42 رخصة سيارة أجرة لعدم ارتداء الكمامة في الشرقية

وأشار المحاقظ الي انه قام رؤساء المراكز والمدن والأحياء (حى أول / صان الحجر /الحسينية / فاقوس / الزقازيق / اولاد صقر/ بلبيس / القنايات / ديرب نجم ) بالمرور على المواقف بنطاق كل مركز ومدينة للتأكد من التزام السائقين بارتداء الكمامة الواقيه وتعقيم السيارات قبل تحركها لنقل المواطنين.





وأضاف انهتم توقيع الغرامة المالية الفورية على عدد ( ١ ) سيارات أجرة مخالفه بمدينه (صان الحجر ) و (٣) سيارات أجرة بمركز بلبيس، وذلك لعدم التزام سائقيها بارتداء الكمامة الواقية ، وذلك ضمن الإجراءات الإحترازية التى إتخذتها المحافظة لمجابهة إنتشار فيروس كورونا بنطاق المحافظة.





وأكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية علي استمرار الحملات وتكثيفها بمختلف مراكز ومواقف المحافظ للتأكد من مدي التزام السائقين والركاب بارتداء الكمامة للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد.