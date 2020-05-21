بالأخضر الصيفى.. مى حلمى تخطف أنظار متابعيها

فيما جاءت تعليقات متابعي مى حلمى كالتالى:

-قمر فى كل حالاتك، وأضافت أخرى قائلة "حلو الأخضر عليكى ".

وعلق آخر "جميلة جدا ربنا يحفظك".





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يذكر أن حفل زفاف محمد رشاد ومى حلمى قد ألغى من قبل بعد خلافات بين العروسين، وأثار هذا الحدث جدلًا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعى وقتها، خصوصًا بعد نقل مى إلى أحد المستشفيات، حيث تدهورت حالتها الصحية بعد إلغاء حفل زفافها قبل إقامته بساعات.









ولكن محمد رشاد حرص على زيارتها وقتها ولم يكشف الثنائى بعد ذلك طبيعة علاقتهما رغم التساؤلات الكثيرة التى كانت تصلهما من خلال حساباتهما على مواقع التواصل الاجتماعى حول إمكانية عودتهما من جديد، ولكنهما عادا وأقاما حفل زفافهما، بحضور مجموعة كبيرة من الفنانين والنجوم.