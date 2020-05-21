جبر الخواطر.. محافظ أسوان يزور سيدة مسنة للاطمئنان عليها

جبر الخواطر على الله.. وخاصة ونحن على مشارف توديع أعظم الشهور وهو شهر رمضان المبارك الذى يمثل شهر الخيرات والرحمات .





وهذا نشهده فى محافظة أسوان واقعًا ملموسًا من خلال قيام اللواء أشرف عطية محافظ أسوان فى لفته إنسانية طيبة بزيارته لسيدة مسنة للإطمئنان عليها وعلى أحوالها.





فقد قام اللواء أشرف عطية بالتوجه إلى مساكن الأولى بالرعاية بمنطقة الصداقة القديمة حيث قام بزيارة الحاجة ثريا عبد المتعال دهب 67 عامًا للإطمئنان عليها وعلى أحوالها.





وكان محافظ أسوان قد قرر تخصيص مسكن للسيدة ثريا بعمارات الأولى بالرعاية فى ديسمبر الماضى عقب تقدمها بشكوى له من تعرض مسكنها القديم بنظام الإيجار لتصدعات وتشققات ، كما تعيش ظروف معيشية صعبة بعد وفاة زوجها ، بجانب عدم وجود عائل ومصدر دخل سوى معاش ضمانى فقط .





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وقالت المواطنة ثريا، إن زوجها "أحمد صالح" توفى منذ نحو 10 أيام، ولديها ولد وبنت وهما متزوجين ومقيمين بالقاهرة ومدينة إدفو، وليس لديها مصدر دخل سوى معاش ضمانى 360 جنيها شهريًا تقوم بسداد 250 جنيهًا منه كإيجار شهرى للمنزل الذى تقيم به بالسيل الريفى والذى تعرض لتصدعات وتشققات بكافة حوائطه حيث أنه مبنى من الطوب اللبن.





هذا بجانب إنتهاء فترة الإيجار وعدم قيام مالك المنزل بتجديده بالإضافة إلى عدم قيامه بإصلاح التشققات مما يتسبب لها فى حدوث مأساة بعدم وجود محل إقامة لها، فضلًا عن عدم وجود عائل لها.



