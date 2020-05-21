محافظ أسوان: إزالة 484 حالة تعد على أراضى أملاك الدولة حتى الآن.. صور

تستكمل كافة الأجهزة المعنية بمحافظة أسوان أعمالها لإزالة مختلف أشكال التعدى على أراضى أملاك الدولة سواء البناء أو الزراعية.





وفى هذا الإطار أشار اللواء أشرف عطية محافظ أسو ان إلى أن هناك تعليمات مشددة لمسئولى المحليات بالتنسيق المستمر مع الجهات المختصة للتعامل الفورى والمباشر مع أى حالات تعدى وتحويل المتعدين للنيابة العسكرية تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى فى هذا الشأن.





وأوضح المحافظ بأنه تم اليوم تنظيم حملة مكبرة لإزالة التعديات على أراضى البناء بقرية الغنيمية التابعة للرمادى بحرى بدائرة مركز إدفو والتى نجحت فى إزالة 2 حالة تعدى بمساحة 1475 م2.





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وأشار اللواء أشرف عطية إلى أن حملات التى يتم تنظيمها تمكنت من إزالة 484 حالة تعد والتى قام المعتدون بتنفيذها منذ بداية فترة الحظر فى 25 مارس الماضى وحتى آلان وذلك بمختلف مدن ومراكز المحافظة تضمنت إزالة 426 حالة تعدى على أراضى البناء بمساحة 364 ألف و 812 م2 ، بجانب إزالة 58 حالة تعدى على الأراضى الزراعية بمساحة 204 أفدنة.



