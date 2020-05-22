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توك شو

بسمة وهبة: مصر كلها بكت وشعرت بالفخر اليوم بملحمة البرث

الجمعة 22/مايو/2020 - 06:01 ص
منسى
منسى
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عبد الخالق صلاح
بدأت الإعلامية بسمة وهبة، حلقة اليوم من برنامج "كل يوم" المذاع على شاشة "إكسترا نيوز"، بأغنية "قالوا إيه"، وعرض قائمة شهداء موقعة كمين مربع البرث، وملحمة الشهيد الأسطورة العقيد أركان حرب أحمد المنسى، قائد الكتيبة 103 صاعقة.

وعلقت بسمة وهبة، قائلة إن : "أبطال موقعة البرث استشهدوا رجال وأبطال واقفين على رجليهم عشان بلدهم.. وحلقة مسلسل الاختيار رجعتنا 3 سنين للوراء، والمشاهد تحمل نفس الوجع والغضب والحزن والألسنة التي تصب لعناتها على الإرهابيين".

وواصلت: "مسلسل الاختيار أعاد لنا الذاكرة، وذكرنا بخسة وندالة الإرهاب وأكد لنا أن مصر فيها رجال وأبطال وإن الدم الطاهر ف سيناء مش هيروح هدر.. وقلبى كان يقف مع كل مشهد وحركة بملحمة البرث.. ونسيت إن المشاهد مسلسل وتمثيل، ولكن مليون شكرًا لصناع الاختيار".

وتابعت: "المسلسل خلى المصريين فخورين ومطمئنين إن عندهم ألف منسى في الجدعنة والشهادة وجيشنا مليء بالجدعان الشجعان، ومصر كبيرة وقادرة في كل لحظة تجيب حق أولادها، وبقول بالفم المليان رسالة الاختيار وصلت وأثبتت أن البيوت المصرية تضم ملايين منسى وخالد مغربى وصلاح وتايسون.. وهذه عقيدة الجيش المصرى، وبالفعل بيوت مصر كلها بكت وشعرت بالفخر اليوم بملحمة البرث التي عرضت بمسلسل الاختيار".
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