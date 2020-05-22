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رياضة

وكيل وليد أزارو لـ صدى البلد: انتقال اللاعب إلى الزمالك نكتة كبيرة

الجمعة 22/مايو/2020 - 12:53 م
وليد ازارو
وليد ازارو
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رشا مجدى
تحدث جون إدوارد وكيل أعمال اللاعب المغربى وليد أزارو، مهاجم النادى الأهلى عن صحة الأخبار المنتشرة بالفترة الأخيرة باقتراب اللاعب من الانضمام لفريق الزمالك.

وقال جون فى تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد": جميع الأخبار المتعلقة باقتراب أزارو من الاانضمام للزمالك أو وجود مفاوضات معه نكتة كبيرة.


وانتشرت أخبار كثيرة فى الأيام الماضية، عن رغبة الزمالك فى التعاقد مع مهاجم الأهلى المغربى وليد أزارو، فى ظل معرفة كارتيرون المدير الفنى للزمالك لقدرات اللاعب المميزة وتدريبه له مسبقًا وتألقه معه.

وانتهت منذ أيام قلية إعارة أزارو لفريق الاتفاق السعودى، ليعود مجددًا لصفوف النادى الأهلى وينتظر حسم مصيره من البقاء أو الرحيل عن الفريق.


ويقترب ازارو من الرحيل عن النادى الأهلى، بسبب عدم احتياج المدير الفنى للأهلى رينيه فايلر له وهو ما أبلغه لإدارة النادى.
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