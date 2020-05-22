وكيل وليد أزارو لـ صدى البلد: انتقال اللاعب إلى الزمالك نكتة كبيرة

تحدث جون إدوارد وكيل أعمال اللاعب المغربى وليد أزارو، مهاجم النادى الأهلى عن صحة الأخبار المنتشرة بالفترة الأخيرة باقتراب اللاعب من الانضمام لفريق الزمالك.
وقال جون فى تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد": جميع الأخبار المتعلقة باقتراب أزارو من الاانضمام للزمالك أو وجود مفاوضات معه نكتة كبيرة.
وانتشرت أخبار كثيرة فى الأيام الماضية، عن رغبة الزمالك فى التعاقد مع مهاجم الأهلى المغربى وليد أزارو، فى ظل معرفة كارتيرون المدير الفنى للزمالك لقدرات اللاعب المميزة وتدريبه له مسبقًا وتألقه معه.
وانتهت منذ أيام قلية إعارة أزارو لفريق الاتفاق السعودى، ليعود مجددًا لصفوف النادى الأهلى وينتظر حسم مصيره من البقاء أو الرحيل عن الفريق.
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ويقترب ازارو من الرحيل عن النادى الأهلى، بسبب عدم احتياج المدير الفنى للأهلى رينيه فايلر له وهو ما أبلغه لإدارة النادى.