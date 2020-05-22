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محافظات

أسوان تستعد للعيد .. رفع حالة الطوارئ وآليات لتطبيق قرارات الحكومة لمواجهة كورونا

الجمعة 22/مايو/2020 - 08:46 م
أسوان تستعد للعيد..
أسوان تستعد للعيد.. رفع حالة الطوارئ بأسوان
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شاذلى عبد الفتاح

لأول مرة فى التاريخ تتوقف احتفالات عيد الفطر المبارك المعتادة خلال العام الحالى وذلك فى ظل الظروف الراهنة ضمن الإجراءات الوقائية والإحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة المختلفة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد ( كوفيد - 19 ) .


وفى محافظة أسوان نجد أن مختلف الأجهزة المعنية استعدت لاستقبال عيد الفطر عقب إعلان الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء الإجراءات الاحترازية خلال فترة العيد للوقاية من فرص انتشار فيروس كورونا  .


وفى هذا الصدد أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان توجيهاته برفع حالة الطوارئ بمختلف المديريات والمواقع الخدمية لتحقيق الجاهزية الكاملة لتطبيق كافة الضوابط والتعليمات التى أكد عليها دولة رئيس الوزراء من خلال المتابعة الميدانية المستمرة .


وكلف اللواء أشرف عطية رؤساء المراكز والمدن بالحد من ظاهرة زيارة الأهالي للمقابر والمدافن لمنع التجمعات والإختلاط وخاصة أنها تشهد خلال أيام العيد تردد أعداد كبيرة من المواطنين عليها ، بالإضافة إلى عدم التصريح بإقامة أى ملاهى عشوائية فى الشوارع. 


كما أعطى اللواء أشرف عطية توجيهاته للمسئولين بمنع تكرار ظاهرة تأجير الحيوانات والتوكتوك والموتسيكلات والتعامل بحسم معها لخطورتها على الصحة العامة والسيولة المرورية .

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وشدد أشرف عطية على مسئولى التموين بالمتابعة والمراقبة الميدانية المستمرة للإطمئنان على توافر كافة السلع الإستراتيجية والأساسية بالجودة العالية وبكميات وأسعار مناسبة داخل المجمعات الإستهلاكية ، وهو الذى يتوازى مع تشديد الرقابة التموينية على الأسواق لتحقيق السيطرة الكاملة على الأسعار ، بجانب القيام بحملات التفتيش على جميع المخابز لتوفير رغيف العيش بالمواصفات المطلوبة وبكميات كافية للمواطن الأسوانى .


وطالب محافظ أسوان مسئولى الصحة برفع حالة الطوارئ داخل المستشفيات والوحدات الصحية على مستوى المحافظة مع إلغاء الإجازات للعاملين فيها وذلك لإستقبال كافة الحالات الطارئة ، وهو الذى يتوازى مع رفع درجة الإستعداد القصوى لقطاعات مياه الشرب والكهرباء لإستقبال كافة البلاغات والشكاوى على مدار الـ 24  ساعة وسرعة إيجاد الحلول الفورية لها، مع ضرورة تجهيز لجان وفرق للصيانة والطوارئ للقيام بالمرور على كافة الشبكات والمحطات لفحصها وإجراء عمليات الصيانة الدورية اللازمة لها .

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