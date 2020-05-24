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محافظات

أول أيام عيد الفطر.. التزام المواطنين بقرارات الحظر وغلق المتنزهات بالشرقية.. صور

الأحد 24/مايو/2020 - 11:37 ص
تطبيق حظر التجول
تطبيق حظر التجول في الشرقية
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محمد الطحاوي

شهدت العديد من الشوارع الهامة والحيوية بمختلف مراكز ومدن محافظة الشرقية غياب المواطنين والالتزام بقرارات الدولة بالحد من التجمعات للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد.

 

كما شهدت المواقف الرئيسية بالمحافظة غياب تام للسيارات والالتزام بقرار رئيس مجلس الوزراء والتزام عدد كبير من المواطنين وخلو الشوارع من المارة تزامنا مع أول ايام عيد الفطر المبارك.

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من جانبه فقد قام اللواء سامي علام رئيس مركز ومدينة بلبيس بمحافظة الشرقية بتفقد عدد من الشوارع والمواقف بدائرة المحافظة للتأكد من مدي التزام المواطنين والسائقين بقرار الحظر خلال أجازة عيد الفطر المبارك.

 

فيما شهدت الحدائق العامة والمتنزهات بمدينة الزقازيق غلق ابوابها أمام المواطنين تنفيذا لتوجيهات الأجهزة التنفيذية للحد من التجمعات والوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد.

 

كما شدد الدكتور ممدوح غراب محافظ علي ضرورة تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية علي الحدائق والمتنزهات والمواقف للتأكد من التزام المواطنين خلال أجازة عيد الفطر المبارك وأتخاذ كافة الأجراءات القانونية ضد المخالفين.

 

أول أيام عيد الفطر.. التزام المواطنين بقرارات الحظر وغلق المتنزهات بالشرقية.. صور
أول أيام عيد الفطر.. التزام المواطنين بقرارات الحظر وغلق المتنزهات بالشرقية.. صور
أول أيام عيد الفطر.. التزام المواطنين بقرارات الحظر وغلق المتنزهات بالشرقية.. صور
أول أيام عيد الفطر.. التزام المواطنين بقرارات الحظر وغلق المتنزهات بالشرقية.. صور
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