نقيب أطباء بني سويف: أطالب بتوفير أماكن بالمستشفى الجامعي للأطباء المصابين بكورونا

طالب الدكتور مصطفى هارون، نقيب أطباء بني سويف، التنفيذيين بالمحافظة بتوفير أماكن للطاقم الطبي بمستشفى الجامعة.





ودعا النقيب، الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف والدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف والدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة بالمحافظة بصفتهم تنفيذيين وأصحاب القرار بالمحافظة بتوفير أماكن للطاقم الطبي لتمكينهم من اداء واجبهم الوطني حال إصابتهم بفيرس كورونا، أسوة بباقي الجامعات المصرية.





وأضاف نقيب الأطباء في تصريحه لـ"صدى البلد " قائلا: " إحنا غير تنفيذيين وشغلنا المطالبة فقط وليس لنا سلطة تنفيذية ".





وتابع نقيب الأطباء: " قمنا بعمل إجراءات وسعت النقابة لتوفير أماكن للعزل المنزلي ، كما تواصلت النقابة مع الأجهزة لعمل مسحة لأي طبيب يصاب بأعراض المرض كما نجحت النقابة بأن تكون نتيجة المسحة فورية دون تأجيل لطاقم الأطباء.





وتساءل النقيب قائلا ولكن ماذا بعد المسحة الطبيب يروح فين ؟.

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وأشار نقيب الأطباء ، إلى إن عدد المصابين بفيروس كورونا من الأطقم الطبية والتمريض في محافظة بني سويف تعدى 25 حالة،وقد يزيد منهم 6 أطباء و13 ممرضة و6 من العاملين بالقطاع الطبي، مؤكدًا أنه لا يوجد وفيات بين الأطقم الطبية في المحافظة.





واختتم هارون تصريحه لـ"صدى البلد" أنه أوصى حال وفاته بفيروس كورونا أن يتم تشريح جثمانه لمعرفة سبب الوفاة، لافتًا إلى أن الجهات الصحية في مصر لم تشرّح جثمان أي متوف بهذا المرض حتى الآن، ولا توجد معلومة تشريحية دقيقة حول هذا الوباء المستجد .



