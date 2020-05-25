التضامن الاجتماعى تستكمل زيارة دور الأيتام والمسنين بالدقهلية لمعايدتهم

حرصا من الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية على إضفاء البهجة والسعادة على قلوب الابناء والاطفال الايتام والمسنين الذين ترعاهم دور الرعاية التابعة لمديرية التضامن الاجتماعى بالدقهلية . كلف المحافظ، المحاسب السيد عبد الفتاح يوسف وكيل وزاره التضامن الاجتماعى بالدقهليه بمتابعة استكمال زياراته لدور الأيتام والمسنين بنطاق محافظة الدقهلية، وذلك





وقال وكيل الوزارة انه تم خلال اليوم الثانى لعيد الفطر المبارك زياره دور الرعايه بمراكز المنصوره واجا وميت غمر شملت مؤسسه تربيه البنين بالمنصوره ودار التقوى منيه سمنود ودار الأمل لرعايه البنات بميت غمر ودار الولاء لرعايه كبار السن





واشار انه تم خلال الزيارة متابعة كافه التدابير و تنفيذ الإجراءات الاحتيرازيه المعمول بها للحد من انتشار فيروس كورونا مضيفا انه تم توزيع الهدايا الماليه " العيدية"على الأطفال اضافة الى توزيع الحلويات مؤكدا ان هذا يأتى تنفيذا لتكليفات محافظ الدقهلية وفى اطار خطه مديريه التضامن الاجتماعى بالدقهليه بالتعاون مع المحافظة خلال عيد الفطر المبارك وذلك بهدف اضفاء السعاده والسرور في نفوس الأبناء خلال عيد الفطر المبارك،





وكان وكيل وزارة التضامن الاجتماعى خلال اليوم الاول لعيد الفطر المبارك قد زار ٩ دور للرعاية بمدينتى المنصورة وبلقاس تنفيذا لتكليفات محافظ الدقهلية وقدم لهم الهدايا المالية والعينية للايتام والمسنين ونقل لهم تحيات محافظ الدقهلية ومعايدته لهم جميعا .



