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محافظ الشرقية يكشف كواليس وفاة 3 أشقاء بكورونا.. وشخص يعمل لدى نائب بالبرلمان.. فيديو

الثلاثاء 26/مايو/2020 - 01:56 ص
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
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إبراهيم القادري
قال ممدوح غراب محافظ الشرقية ، إن هناك 3 حالات وفاة بسبب فيروس كورونا في الشرقية، الأولى دخلت إلى مستشفى عزل فاقوس يوم الأربعاء، ولم تظهر الاصابة في التحاليل الأولى، وعند اخذ عينة يوم الخميس للتأكد؛ كانت قد توفيت بالفعل.

وأضاف ممدوح غراب خلال مداخلة هاتفية في برنامج التاسعة المذاع علي القناه الأولي، أن التغسيل والدفن تم عن طريق مسئول الطب الوقائي بالمستشفى وقمنا بعمل الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة بعدها .

وأوضح ممدوح غراب ، أن الحالة الثانية التي توفيت، كانت لشقيق الحالة الأولى، وقد تم دخوله الي المستشفى يوم الخميس، وتوفي ايضا، وشقيقهما الثالث توفي ايضا بسبب فيروس كورونا في مستشفى أبو كبير.

وأشار إلى أن هذا يحدث بسبب عدم الوعي وتأخير وصول الحالات الي المستشفى، كما أن أحد الحالات الذي توفي؛ كان يعمل لدى طبيب ، وهذا الطبيب عضو مجلس نواب، وتواصل معي، وأغلق العيادة الخاصة به بعد وفاة الحالة، وقام بعمل حجر منزلي لنفسه .

ونوه إلى أن هناك سيدة عمرها 73 عاما كانت في مستشفي حميات فاقوس، وتوفت الساعة 1 ظهرا، وتم عمل اللازم لها عن طريق الطب الوقائى، ولكن الأهالي كانوا متسرعين في دفنها، ولم ينتظروا الاسعاف، وقمنا بإبلاغ مدير الامن، وتم الدفن طبقا للاجراءات اللازمة.
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