تعرف على وظائف حساسات السيارة وعلامات تلفها

وفي هذا السياق، نطرح عليكم بعض أنواع هذه الحساسات وأيدلوجية عملها.

1- حساس الهواء

يعمل على إعادة تدوير الوقود في السيارة وإعادة احتراق المتبقي منه، وفي حال تعطله يضعف أداء المحرك بوجه عام، ويؤدي لزيادة كبيرة في استهلاك الوقود مما يكبدك خسائر مالية .

2- حساس الكرنك

يقوم بعمل توازن بين كميتي الهواء و البنزين الداخلة إلى المحرك ، مما يساهم في توفير أعلى درجات من التبريد للمحرك ، وايضا يعمل على دورات المحرك في السيارة وعملها بشكل منتظم، وفي حال تلفه يتوقف المحرك عن التشغيل بشكي مفاجئ و دون سابق انزار .

3- حساس الضغط

يعمل على إرسال الإشارات للكمبيوتر بالسيارة والتي تساعده على تحديد النسبة المثالية من خليط الوقود والهواء داخل غرفة الاحتراق في المحرك، وفي حال تلفه يلاحظ دخان اسود يخرج من مخرج العادم في السيارة، وأيضا عدم انتظام دوران المحرك بشكل عام .

4- حساس الحرارة

هو المسؤول عن تبريد السيارة، وفي حال تعطله، تحدث مشاكل في دائرة التبريد، وعدم دوران مروحة التبريد بإنتظام، وعدم انتظام دوران محرك السيارة، وزيادة في معدل استهلاك الوقود و علي المدي البعيد يتلف المحرك.