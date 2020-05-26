للوقاية من كورونا.. استمرار أعمال رش وتطهير الشوارع والمنشآت بالبحيرة

كثفت إدارات الطب الوقائي بمحافظة البحيرة حملاتها لرش وتطهير وتعقيم الشوارع والمنشآت والقرى بتطاق المحافظة.





وذلك بالتنسيق مع الوحدات المحلية للمراكز والمدن في إطار التدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية التى تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره.





وشدد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة على استمرار وتكثيف الحملات اليومية التى تنفذها المحافظة والوحدات المحلية بالتعاون مع كل الجهات المعنية مستغلين إجازة عيد الفطر المبارك وخلو الشوارع من المارة وامتثال المواطنين لقرار حظر التجول خلال الفترة المسائية لتطهير وتعقيم الشوارع والميادين، وذلك بخلاف جهود الوقاية والتطهير اليومية المماثلة التى تتم بصفة دورية ومستمرة بمختلف المنشآت والهيئات.





وشهدت مدن ومراكز وقرى المحافظة بالفترة الصباحية وخلال فترة الحظر بالفترة المسائية حملات رش وتعقيم مكثفة للشوارع والميادين وأماكن الانتظار وواجهات المنازل والمحال، وذلك بالتنسيق مع مديرية الصحة والطب البيطري.





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تضمنت رش وتطهير الشوارع الرئيسية والفرعية (بنك ناصر - بنك مصر- منطقة أبو هلال - التأمينات - زاويه فريج - السيدة صفيه) وكذا قرية شابور والطرق العامة وأمام وداخل المصالح الحكومية بمركز ومدينة كوم حمادة.



شوارع قريتي أبو حنا والجرايسة ومبنى الحملة الميكانيكية وورشة الصيانة بشبراخيت وقرية الصفاصيف بدمنهور ومناطق (جلال قريطم - أرض أدمون - الموازين - شجرة الدر - شارع عبد السلام عارف - 23 يوليو - ميدان الساعة وميدان محمد عبده) بمدينة دمنهور.





وتمكنت الحملات من تطهير وتعقيم قرية برج رشيد والشوارع الرئيسية والفرعية بمدن الرحمانية والدلنجات وأبو المطامير والمحمودية وبقرية جناب بمركز ومدينة أبو حمص.