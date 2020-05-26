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محافظات

بعد وفاة 3 أشقاء بـ كورونا.. محافظ الشرقية يزور قرية الرحمانية ويكلف بتطبيق الإجراءات الاحترازية

الثلاثاء 26/مايو/2020 - 03:23 م
محافظ الشرقية يزور
محافظ الشرقية يزور قرية الأسرة المصابة
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محمد الطحاوي

قام الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بمتابعة أعمال التطهير والتعقيم الجارية بشوارع قرية الرحمانية التابعة لرئاسة مركز ومدينة أبو كبير وذلك بعد أن شهدت حالات وفاة ثلاثة أشقاء إثر إصابة اثنين منهم بفيروس كورونا المستجد والثالث بالتهاب رئوي، مؤكدًا ضرورة الاستمرار في تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة الفيروس والحد من انتشاره.


اطمأن المحافظ من رئيس مركز ومدينة أبو كبير علي تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية الوقائية المتخذة حيال  3 منازل بالقرية والخاضع أصحابها إجراءات العزل الصحي.

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ووجه المحافظ رئيس المدينة بالتنسيق مع وكيلي وزارتي الصحة والتضامن الاجتماعي بتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية والعلاجية والمواد الغذائية الجافة لهم لسد احتياجاتهم من الغذاء خلال فترة العزل الصحي للتخفيف عنهم من حدة أزمة كورونا المستجد.


وأكد المحافظ علي  رئيس مركز ومدينة أبو كبير بالتنسيق مع الجهات المعنية باستمرار أعمال التطهير والتعقيم للشوارع والمنازل والمنشآت الخدمية بنطاق القرية كإجراء احترازي ووقائي للحد من انتشار الفيروس والحفاظ على صحة وسلامة الأهالي.


كما وجه المحافظ رئيس مركز ومدينة أبو كبير بالتنسيق مع رئيس الوحدة المحلية بالرحمانية برفع ناتج تطهير بحر فاقوس ورفع تراكمات القمامة ودهان السور الحديدي والخرساني بطريق البحر لإعادة الوجه الجمالي والحضاري للقرية.


كان محافظ الشرقية قد وجه رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع مديريات الصحة والطب البيطري والزراعة وشركة مياه الشرب والصرف الصحي باستمرار أعمال التطهير والتعقيم للمباني الحكومية والمنشآت الخدمية والشوارع ومواقف السيارات ومحطات القطار والأسواق للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

بعد وفاة 3 أشقاء بـ كورونا.. محافظ الشرقية يزور قرية الرحمانية ويكلف بتطبيق الإجراءات الاحترازية
بعد وفاة 3 أشقاء بـ كورونا.. محافظ الشرقية يزور قرية الرحمانية ويكلف بتطبيق الإجراءات الاحترازية
بعد وفاة 3 أشقاء بـ كورونا.. محافظ الشرقية يزور قرية الرحمانية ويكلف بتطبيق الإجراءات الاحترازية
بعد وفاة 3 أشقاء بـ كورونا.. محافظ الشرقية يزور قرية الرحمانية ويكلف بتطبيق الإجراءات الاحترازية
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