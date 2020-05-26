AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

لبحث إنشاء محاور مرورية جديدة.. محافظ الشرقية يتفقد مدينة الزقازيق.. صور

الثلاثاء 26/مايو/2020 - 02:31 م
محافظ الشرقية يتفقد
محافظ الشرقية يتفقد مدينة الزقازيق
Advertisements
محمد الطحاوي

قام الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، بجولة تفقدية بشوارع مدينة الزقازيق للاطمئنان على مستوى النظافة ورفع القمامة أولا بأول، لخلق جو بيئي وصحي للمواطنين، وكذلك التأكد من رفع الإشغالات من الشوارع الرئيسية، ومتابعة مدى التزام أصحاب المحال التجارية بمواعيد الغلق المقررة خلال إجازة العيد، تنفيذا لقرارات مجلس الوزراء في هذا الشأن، وفي ضوء الإجراءات الاحترازية والوقائية المتخذة لمواجهة فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره.


بدأت جولة المحافظ بتفقد شارع مستشفى المبرة بمدينة الزقازيق لمعاينته على الطبيعة بعد أن تم الانتهاء من إزالة السور المخالف المتعدي على حرم الطريق أمام سور ملعب الهوكي بنادي الشرقية الرياضي، وذلك لبحث إمكانية إقامة ساحة لانتظار السيارات بما يساهم في فك الاختناقات المرورية وتسهيل حركة المرور بالمنطقة ذات الكثافة السكانية العالية.


اقرأ أيضا:

محافظ الشرقية: حملات مكبرة لإزالة التعديات علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة


وتوجه محافظ الشرقية لتفقد منطقة فلل الجامعة لبحث إمكانية تعديل مسار الاتجاهات المرورية وتحديد أماكن وضع الشوكة الحديدية لمنع الدخول المعاكس للسيارات، بحيث يكون الشارع اتجاها واحدا للدخول وآخر للخروج.


وكلف المحافظ نائبته المهندسة لبنى عبد العزيز بإعداد مخطط جديد لمنطقة فلل الجامعة وتقسيم الشوارع بالشكل الذي يسمح بأن يكون اتجاها واحدا للشارع (ذهاب - إياب) لخلق السيولة المرورية المطلوبة بالمنطقة، مع تحديد الأماكن التي تصلح كساحات انتظار للسيارات لإعادة الشكل الجمالي والحضاري للمدينة.


وأكد أن المحافظة جادة في خطة تطوير وتجميل شوارع وميادين المحافظة وإعادة رصف ورفع كفاءة الطرق بها والبحث عن محاور مرورية جديدة للقضاء على الازدحام، خاصة أوقات الذروة.


وانتقل المحافظ لتفقد امتداد شارع مستشفى الجامعة ليصدر تعليماته لرئيس مركز الزقازيق بالتنسيق مع حي ثان برفع تراكمات القمامة وعدم تراكمها لفترات طويلة للحد من انتشار الأوبئة والأمراض.


كما أمر المحافظ رئيس المركز بإعادة إصلاح وتهيئة الجزيرة الوسطى بالشارع بعد أن تهالكت وتساقط منها الحواجز الحديدية، وذلك لاستعادة الشكل الجمالي والحضاري للمنطقة.


وكلف محافظ الشرقية نائبته بفحص ومراجعة التراخيص الممنوحة للجراجات الخاصة بالعقارات السكنية التابعه للجمعية التعاونية لإسكان العاملين بجامعة الزقازيق ومعرفة موقفها القانوني، وتنفيذ قرار المحافظ رقم 5768 لسنة 2020 بفتح الجراجات التي تم استغلالها لأغراض أخرى بالمخالفة لاستيعاب السيارات مع دراسة تحصيل مبالغ مالية نظير انتظار السيارات بالشوارع لخلق السيولة المرورية المطلوبة.

لبحث إنشاء محاور مرورية جديدة.. محافظ الشرقية يتفقد مدينة الزقازيق.. صور
لبحث إنشاء محاور مرورية جديدة.. محافظ الشرقية يتفقد مدينة الزقازيق.. صور
لبحث إنشاء محاور مرورية جديدة.. محافظ الشرقية يتفقد مدينة الزقازيق.. صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تشجير المنطقة وإنارتها بالكامل.. القليوبية تشن حملة لرفع الإشغالات بشوارع بنها

إزالة وفك إنشاءات مقامة بالمخالفة لمجمع مطاعم بمنطقة القومية في الزقازيق

حملة مكبرة لرفع الإشغالات في الزقازيق.. صور

محافظ الشرقية يتابع أعمال النظافة ورفع الإشغالات بـ بلبيس..صور

ترشيحاتنا

في ذكرى وفاة فريال فراويلة.. شاهد أبناء فايزة كمال

إسبانيا تعلن الحداد الرسمي لمدة 10 أيام على ضحايا فيروس كورونا

الوزراء: مصر ضمن الدول الـ 10 في مؤشرات أبحاث كورونا.. إنفوجراف

رياح وغيوم.. طقس غير مستقر يضرب السعودية اليوم

ماجد سامي: لماذا يتقاضى الأهلي 225 مليون جنيه وبعض الأندية 10 فقط؟

ضوابط وإجراءات.. وزارة الشباب تضع قواعد عودة النشاط الرياضي فى مصر منتصف يونيو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

3 أمراض تزيد من الإصابات.. و 4 عوامل تحدد مدى خطورة كورونا

بمكياج ناعم.. نسرين طافش تستعرض جمالها على إنستجرام

إطلالة أنيقة.. تعرف على سعر بنطلون وبلوزة سيرين عبد النور