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حوادث

مصرع طالب غرق بمياه ترعة فى الشرقية

الأربعاء 27/مايو/2020 - 12:56 م
جثة
جثة
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محمد الطحاوي

لقى شاب مصرعه غرقا، بقرية كفور نجم التابعة لمركز ومدينة الإبراهيمية بمحافظة الشرقية، اليوم.


وتم انتشال الجثة وإخطار النيابة العامة بمركز الإبراهيمية والتي صرحت بدفن الجثة وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

 

فيما تلقى اللواء عاطف مهران ، مدير أمن الشرقية ، إخطارا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود بلاغا من شرطة النجدة يفيد وجود غريق بمياه ترعة كفور نجم ، دائرة مركز الإبراهيمية.


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فيما تمكن الأهالى بمعاونة قوات الإنقاذ النهري بمديرية أمن الشرقية من إنتشال الجثمان وتم إخطار الأجهزة الأمنية.

 

وتبين من التحريات أنه أثناء قيام  " إ ب  " 17 سنة مقيم كفور نجم، بالاستحمام بترعة بالقرية غرق لعدم إجادته السباحة.


وأفاد تقرير مفتش الصحة أن سبب الوفاة اسفكسيا الغرق، تم التحفظ علي الجثة وإخطار نيابة الإبراهيمية والتي صرحت بالدفن وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

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