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محافظات

عثر عليها بصندوق قمامة..عامل نظافة يعيد ٤٥ ألف جنيه لمواطن فقدها في الزقازيق.. صور

الثلاثاء 26/مايو/2020 - 07:04 م
عامل نظافة يعيد ٤٥
عامل نظافة يعيد ٤٥ آلف جنيه لمواطن فقدها في الزقازيق
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محمد الطحاوي
لم تجعله الظروف الصعبه والحياة القاسية ان يتخلي عن ضميرة ويطمع فيما ليس من حقة ولكن تربيته الصالحة جعلته حريصا علي رد الأمانة الي أهلها وإعادة مبلغ مالي عثر عليه الي صاحبة.

عامل نظافة بسيط عثر علي مبلغ مالي داخل صندوق قمامة أسفل نزلة كوبري الزراعة بمدينة الزقازيق فابلرغم من ان المبلغ كبير ويمكن ان يغوي الشيطان الأنسان ويجعله يطمع فيه الا ان العامل "عبدالله عبد الكريم عبدالله"  عامل بجهاز النظافة برئاسة مركز ومدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية ،قرر ان يكون مثال يحتذى به فى الشرف والأمانة.
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البداية كانت عندما  أعاد العامل البسيط مبلغ ٤٥ الف جنيه لصاحبها "محمد الضوى" تاجر مواد غذائية والذى فُقد المبلغ منه عندما تركة بصندوق القمامة بطريق الخطأ.

العامل كان مكلف بأعمال النظافة فى محيط نزلة كوبرى الزراعة طريق الشوبك، وأثناء عمله عثر على المبلغ المالى ملقى فى صندوق القمامة بنزلة كوبرى الزراعة طريق الشوبك .

وعلي الفور قام العامل بأخذ المبلغ وتوجه الي مكتب المحاسب "نبيل فاروق" رئيس مركز ومدينة الزقازيق وقام بتسليم المبلغ اليه وسؤد اليه التفاصيل كاملة للواقة ليكلف رئيس المدينة بمحاولة الوصول الي صاحب المبلغ  وبالفعل تم الوصول اليه وتسليمه المبلغ.

ومن جانبه فقد قرر المحاسب نبيل فاروق رئيس المركز تكريم العامل تقديرا لأمانته وابدى سعادتة لامانة هذا العامل وأكد انه مثال وقدوة لجميع افراد منظومة العمل وانه مثال للامانه والشرف يحتذى به.
عثر عليها بصندوق قمامة..عامل نظافة يعيد ٤٥ ألف جنيه لمواطن فقدها في الزقازيق.. صور
عثر عليها بصندوق قمامة..عامل نظافة يعيد ٤٥ ألف جنيه لمواطن فقدها في الزقازيق.. صور
عثر عليها بصندوق قمامة..عامل نظافة يعيد ٤٥ ألف جنيه لمواطن فقدها في الزقازيق.. صور
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