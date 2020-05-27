الإعلان عن نتيجة الشهادة الإعدادية بأسوان.. قريبًا

تواصل كافة الأجهزة المعنية بمديرية التربية والتعليم بأسوان ، استعداداتها للإعلان عن نتيجة الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية .





وقال مصدر بالمديرية إنه سيتم تقييم الأبحاث التي قدمها الطلاب وإنه يتم الإعلان عن النتيجة قريبًا ، فيما أعلنت بعض المدارس نتائج الشهادة الإبتدائية بعدما تحولت إلى مرحلة نقل عادية في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد.









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وتابع بأن هناك عددا من المدارس الإبتدائية أعلنت نتائجها بعد تقييم أبحاث الطلاب ، إلا أن هناك بعض المدارس ستستكمل باقى نتائجها بعد أجازة عيد الفطر المبارك .





وأضاف بأن الأبحاث الخاصة بالشهادة الأعدادية يتم تقييمها عن طريق لجان مكونة من مجموعة من المدرسين ويتم التقييم من خلال كنترول على مستوى المحافظة .





وأكمل المصدر بأنه سيتم عقب التقييم إعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية ليتم الإعلان عنها مباشرة على الوجه الأكمل.



