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تعليم

الإعلان عن نتيجة الشهادة الإعدادية بأسوان.. قريبًا

الأربعاء 27/مايو/2020 - 04:35 م
مديرية التربية والتعليم
مديرية التربية والتعليم بأسوان
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شاذلى عبد الفتاح
تواصل كافة الأجهزة المعنية بمديرية التربية والتعليم بأسوان، استعداداتها للإعلان عن نتيجة الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية .

وقال مصدر بالمديرية إنه سيتم تقييم الأبحاث التي قدمها الطلاب وإنه يتم الإعلان عن النتيجة قريبًا ، فيما أعلنت بعض المدارس نتائج الشهادة الإبتدائية بعدما تحولت إلى مرحلة نقل عادية في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد.


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وتابع بأن هناك عددا من المدارس الإبتدائية أعلنت نتائجها بعد تقييم أبحاث الطلاب ، إلا أن هناك بعض المدارس ستستكمل باقى نتائجها بعد أجازة عيد الفطر المبارك .

وأضاف بأن الأبحاث الخاصة بالشهادة الأعدادية يتم تقييمها عن طريق لجان مكونة من مجموعة من المدرسين ويتم التقييم من خلال كنترول على مستوى المحافظة .

وأكمل المصدر بأنه سيتم عقب التقييم إعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية ليتم الإعلان عنها مباشرة على الوجه الأكمل.

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