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محافظات

معا ضد كورونا.. حملة لتعقيم وتطهير المناطق السكنية في أسوان.. صور

الأربعاء 27/مايو/2020 - 06:02 م
تطهير ورش الاماكن
تطهير ورش الاماكن
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شاذلى عبد الفتاح
يستكمل فريق المتطوعين بحملة "معًا ضد الكورونا" بأسوان أداء دورهم الوطنى ورسالتهم السامية من خلال تنفيذ أعمال التطهير فى مختلف الأماكن التى تشهد ظهور الحالات الإيجابية لفيروس كورونا المستجد ( كوفيد-19).

ونفذت الفرقة الأولى بالمجموعة (أ) العاملة ضمن الحملة أعمال التطهير فى نطاق عمل مركز ومدينة أسوان من خلال تطهير منازل الحالات الإيجابية بالفيروس في عدة مناطق بأسوان، وهى السيل وخور عواضه والشادر ابوريش وامبركاب وكوبرى الناصرية والسماد، بمشاركة محمد عرجون ورشا سالم ورشدي الورداني.

وقامت المجموعة (ب) بتطهير منازل الحالات الإيجابية في مناطق عباس فريد المحمودية والبركة وسوق الخميس والشنقراب وشارع السماد وكيما والخزان والسد العالي والجعفرية ومنطقة التامين وشارع المطار حيث يأتى ذلك بمشاركة أحمد شمس ومني راجح ومحمد سيد .

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وبالتوازى مع ذلك قامت المجموعة الثانية بتنفيذ أعمال التطهير داخل نطاق مركز ومدينة إدفو وشملت تطهير منزل حالة بشارع الكوبري ومدرسة السيدة خديجة الثانوية بعد ظهور حالة إصابة ايجابية بين المترددين عليها وذلك بمشاركة أحمد نبية وباسم صلاح والحسيني ضيف الله .

يأتى تنظيم فعاليات حملة معًا ضد الكورونا ضمن المشاركة المجتمعية لمساندة الأجهزة التنفيذية تحت رعاية وتوجيهات اللواء أشرف عطيه محافظ أسوان بالمشاركة مع كافة مؤسسات المجتمع المدنى لدعم جهود الدولة المصرية فى مواجهة أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد ، وبإشراف من الدكتورة غادة أبوزيد نائب محافظ أسوان.
معا ضد كورونا.. حملة لتعقيم وتطهير المناطق السكنية في أسوان.. صور
معا ضد كورونا.. حملة لتعقيم وتطهير المناطق السكنية في أسوان.. صور
معا ضد كورونا.. حملة لتعقيم وتطهير المناطق السكنية في أسوان.. صور
معا ضد كورونا.. حملة لتعقيم وتطهير المناطق السكنية في أسوان.. صور
معا ضد كورونا.. حملة لتعقيم وتطهير المناطق السكنية في أسوان.. صور
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