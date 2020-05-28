لو عندك أعراض كورونا.. أرقام أطباء للإجابة عن استفساراتك

أعلنت مديرية الشئون الصحية فى القليوبية أرقام الأطباء مسئولى الترصد لحالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد للاستفسار عن حالات الاشتباه بكورونا.









وجاءت الأرقام كالتالي:

الدكتور سيد مراد مدير عام الطب العلاجي بالقليوبية 01224386700 والدكتور أشرف الشافعي مدير إدارة المستشفيات 01227019057 والدكتور محمد جمال مدير إدارة الطوارئ 01004901112 والدكتور محمد إبراهيم مدير الرعاية الحرجة والعاجلة 01223288456 والدكتور محمد سعيد مسئول العناية المركزة بالقليوبية 01000063275 .





وأكدت المديرية أنه تم تخصيص 11 مستشفى بالمحافظة ضمن 320 مستشفى على مستوى الجمهورية لاستقبال جميع الحالات المشتبه إصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" حيث سيتم الانتهاء من ذلك أول يونيو المقبل ضمن تحديث تطبيق صحة مصر الذى يضم الخريطة التفاعلية لأسماء وعناوين المستشفيات التي خصصتها الوزارة.





وجاءت المستشفيات التي خصصتها الوزارة بالقليوبية على النحو التالي: "قليوب التخصصي، مستشفى النيل بشبرا الخيمة، بنها التعليمي، ناصر العام بشبرا الخيمة، بهتيم المركزي بشبرا الخيمة، أبو المنجا المركزي بشبرا الخيمة، مستشفى صدر المرج، بنها النموذجي للتأمين الصحي، شبين القناطر، حميات بنها، مستشفى حميات طوخ".



