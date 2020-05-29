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بين الناس

أهالي الغربية يشكون من تراكم القمامة في أرض الشونة بمركز زفتى

الجمعة 29/مايو/2020 - 01:47 م
اكوام قمامة
اكوام قمامة
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كريم ناصر
أرسل القارئ أحمد حمدي أحد أهالي محافظة الغربية، رسالة عبر خدمة شكاوى القراء بموقع صدى البلد الاخبارى يشكو فيها من انتشار القمامة.  

وقال القارئ،في شكواه،إن منطقة أرض الشونة بشارع الجيش مركز زفتى بمحافظة الغربية  تعانى من التراكم الدائم لأكوام القمامة حتى اصبحت تشبه التلال ، والتي ينتج عنها روائح كريهة وانتشار الأمراض. 

وناشد القارئ، المسئولين، ضرورة التدخل لإنهاء مشكلة تراكم القمامة.


ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء  من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360
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