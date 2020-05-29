أهالي الغربية يشكون من تراكم القمامة في أرض الشونة بمركز زفتى

أرسل القارئ أحمد حمدي أحد أهالي محافظة الغربية، رسالة عبر خدمة شكاوى القراء بموقع صدى البلد الاخبارى يشكو فيها من انتشار القمامة.





وقال القارئ،في شكواه،إن منطقة أرض الشونة بشارع الجيش مركز زفتى بمحافظة الغربية تعانى من التراكم الدائم لأكوام القمامة حتى اصبحت تشبه التلال ، والتي ينتج عنها روائح كريهة وانتشار الأمراض.





وناشد القارئ، المسئولين، ضرورة التدخل لإنهاء مشكلة تراكم القمامة.









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