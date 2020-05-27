أهالى بشتيل: الميه قاطعة من 10 أيام أغيثونا

بعث أهالي منطقة بشتيل بمحافظة الجيزة برسالة عبر خدمة بين الناس الخاصة بشكاوى القراء بموقع صدى البلد الإخباري يشكون فيها من انقطاع المياه المستمر.





أوضح الأهالي أن منطقة بشتيل تحديدا شارع الحرية وشارع عباس الخراط يعانون من انقطاع المياه منذ 10 أيام ما لا يوفر حياة آدمية لأهالى المنطقة .





مشيرين إلى انه تم تقديم العديد من الشكاوى للحى والشركة القابضة للمياه ولكن دون رد .





وطالب الأهالي المسئولين بسرعة التصرف في الأمر وحل المشكلة.





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