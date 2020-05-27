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بين الناس

أهالى بشتيل: الميه قاطعة من 10 أيام أغيثونا

الأربعاء 27/مايو/2020 - 06:01 م
مياه منقطعة
مياه منقطعة
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كريم ناصر
بعث أهالي منطقة بشتيل بمحافظة الجيزة برسالة عبر خدمة بين الناس الخاصة بشكاوى القراء بموقع صدى البلد الإخباري يشكون فيها من انقطاع المياه المستمر. 

أوضح الأهالي أن منطقة بشتيل تحديدا شارع الحرية  وشارع عباس الخراط يعانون من انقطاع المياه منذ 10 أيام  ما لا يوفر حياة آدمية لأهالى المنطقة . 

مشيرين إلى انه تم تقديم العديد من الشكاوى للحى والشركة القابضة للمياه ولكن دون رد . 

وطالب الأهالي المسئولين بسرعة التصرف في الأمر وحل المشكلة. 

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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء  من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

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