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أخبار العالم

الصحة العالمية تحذر من تشخيص حالات كورونا أونلاين

الجمعة 29/مايو/2020 - 03:44 م
تحذير من الصحة العالمية
تحذير من الصحة العالمية بشأن تشخيص حالات كورونا أونلاين
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سمر صالح
أصدرت منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، بيانا حول تشخيص الحالات المشتبة إصابتها بفيروس كورونا المستجد او كوفيد19 عبر الإنترنت.

وكتبت منظمة الصحة العالمية عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أن "منظمة الصحة العالمية تنفي ما تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي حول إنشاء أداة جديدة تستطيع تشخيص حالات الاشتباه بـ كورونا أونلاين". 

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وحذرت منظمة الصحة العالمية المواطنين من الإنسياق وراء الشائعات وطالبتهم بتوثيق المعلومات من مصادرها الرسمية.

وفي سياق آخر حذر برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة من أن التأثير الاقتصادى لوباء فيروس كورونا المستجد في أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبى قد يدفع 10 ملايين شخص إضافى إلى حالة انعدام الأمن الغذائي الحاد، وذلك في الأقاليم والدول التي يتوفر فيها ممثلين عن البرنامج فقط.. داعيا المجتمع الدولى إلى التصرف بسرعة وحزم إذا أراد منع هذه الأزمة من أن تصبح "جائحة جوع".

وقالت المتحدثة باسم البرنامج اليزابيث بيرس - في تصريحات بجنيف خلال مؤتمر صحفى عبر الإنترنت - "إن عدد الأشخاص الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد في أمريكا اللاتينية والكاريبى قد يرتفع من 3,4 مليون في 2019 إلى حوالى 14 مليونا فى العام الجارى.. لافتة إلى أن وباء كورونا يتسبب في تفاقم الوضع فى وقت تسببت الصدمات الاقتصادية والمناخ غير المنتظم والتشريد وانعدام الأمن في خسائر فادحة".
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