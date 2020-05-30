بـ 3 جنيهات ونصف .. وزارة النقل توفر كمامات لـ ركاب المترو والسكة الحديد

وقالت الهيئة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك:”كما نحن في لهفة بانتظارك متخذين احتياطتنا لحمايتك، أسرتك الغالية علي أمل لرجعوك سالمًا غير حامل لأي مكروه، فلا تكن سببًا بإهمالك في فقدان عزيز لديك او في تعاسة ذلك العزيز لفقدانك”.

وتابعت المصادر أن الكمامات سيكون تكلفتها ٣ جنيهات ونصف للكمامة الواحدة للجمهور على أن تباع كمامة واحدة على كل تذكرة.

وأصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا يتعلق بالاجراءات الاحترازية والوقائية للتصدى لانتشار جائحة " كورونا"، خلال فترة ما بعد انقضاء إجازة عيد الفطر المبارك، وذلك اعتبارًا من 30 مايو ولمدة خمسة عشر يومًا.



