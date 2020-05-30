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أخبار البلد

بـ 3 جنيهات ونصف .. وزارة النقل توفر كمامات لـ ركاب المترو والسكة الحديد

السبت 30/مايو/2020 - 12:45 ص
قطارات السكة الحديد
قطارات السكة الحديد
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حمادة خطاب
أعلنت الهيئة القومية لـ السكة الحديد، عن توافر كمامات وقائية للبيع بمكاتب صرف التذاكر بغرض حماية صحة وسلامة المسافرين.

وقالت الهيئة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك:”كما نحن في لهفة بانتظارك متخذين احتياطتنا لحمايتك، أسرتك الغالية علي أمل لرجعوك سالمًا غير حامل لأي مكروه، فلا تكن سببًا بإهمالك في فقدان عزيز لديك او في تعاسة ذلك العزيز لفقدانك”.

من جانبها أكدت مصادر بالشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، أن مترو الأنفاق سيوفر كمامات بأسعار مخفضة بشبابيك التذاكر للركاب أيضًا.


وتابعت المصادر أن الكمامات سيكون تكلفتها ٣ جنيهات ونصف للكمامة الواحدة للجمهور على أن تباع كمامة واحدة على كل تذكرة.

وأصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا يتعلق بالاجراءات الاحترازية والوقائية للتصدى لانتشار جائحة " كورونا"، خلال فترة ما بعد انقضاء إجازة عيد الفطر المبارك، وذلك اعتبارًا من 30 مايو ولمدة خمسة عشر يومًا.

وتضمنت نصوص القرار فى مادته الحادية عشرة، إلزام العاملين والمترددين على جميع الأسواق، أو المحلات، أو المنشآت الحكومية، أو المنشآت الخاصة، أو البنوك، أو أثناء التواجد بجميع وسائل النقل الجماعية؛ سواء العامة أو الخاصة، بارتداء الكمامات الواقية، وذلك لحين صدور إشعار آخر.

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