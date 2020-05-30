بـ 3 جنيهات ونصف .. وزارة النقل توفر كمامات لـ ركاب المترو والسكة الحديد

أعلنت الهيئة القومية لـ السكة الحديد، عن توافر كمامات وقائية للبيع بمكاتب صرف التذاكر بغرض حماية صحة وسلامة المسافرين.
وقالت الهيئة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك:”كما نحن في لهفة بانتظارك متخذين احتياطتنا لحمايتك، أسرتك الغالية علي أمل لرجعوك سالمًا غير حامل لأي مكروه، فلا تكن سببًا بإهمالك في فقدان عزيز لديك او في تعاسة ذلك العزيز لفقدانك”.
من جانبها أكدت مصادر بالشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، أن مترو الأنفاق سيوفر كمامات بأسعار مخفضة بشبابيك التذاكر للركاب أيضًا.
وتابعت المصادر أن الكمامات سيكون تكلفتها ٣ جنيهات ونصف للكمامة الواحدة للجمهور على أن تباع كمامة واحدة على كل تذكرة.