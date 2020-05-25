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أخبار البلد

في ثاني أيام العيد | "المترو والسكة الحديد" تواصلان حملات التعقيم ضد كورونا

الإثنين 25/مايو/2020 - 02:11 م
تطهير وتعقيم القطارات
تطهير وتعقيم القطارات
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حمادة خطاب
واصلت هيئتا السكة الحديد ومترو الأنفاق أعمال التطهير والتعقيم للمحطات والقطارات بمختلف الخطوط على مستوى الجمهورية ضمن الإجراءات الاحترازية للدولة لمواجهة فيروس كورونا، وذلك في ثاني أيام عيد الفطر المبارك، تزامنًا مع توقف حركة القطارات. 

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وتولت هيئة السكة الحديد تعليق ملصقات التوعية بالمحطات والقطارات عن الفيروس وأعراضه وطرق الوقاية منه.

كانت هيئة السكة الحديد وشركة المترو أطلقتا حملة موسعة لتطهير القطارات والمحطات وتعقيمها ضد فيروس كورونا، ضمن إجراءات وزارة النقل للمحافظة على القطارات والمحطات نظيفة دائما ضد فيروس كورونا.



ويقوم بتنفيذ الحملة عمال النظافة بتطهير وتعقيم القطارات ودورات المياه بها، مع تعليق ملصقات فى المحطات والقطارات للتوعية بالفيروس وأعراضه وكيفية التصرف فى حال شعور الراكب بأعراض محتملة للفيروس.
في ثاني أيام العيد | "المترو والسكة الحديد" تواصلان حملات التعقيم ضد كورونا
في ثاني أيام العيد | "المترو والسكة الحديد" تواصلان حملات التعقيم ضد كورونا
في ثاني أيام العيد | "المترو والسكة الحديد" تواصلان حملات التعقيم ضد كورونا
في ثاني أيام العيد | "المترو والسكة الحديد" تواصلان حملات التعقيم ضد كورونا
في ثاني أيام العيد | "المترو والسكة الحديد" تواصلان حملات التعقيم ضد كورونا
في ثاني أيام العيد | "المترو والسكة الحديد" تواصلان حملات التعقيم ضد كورونا
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