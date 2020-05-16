طبيب فرنسا المثير للجدل: فيروس كورونا المستجد بدأ مرحلة الضعف

ووفقا لتصريحات ديديه، الطبيب الفرنسي المثير للجدل في مارسيليا، والتي جاءت وفقا لمقابلة اجريت معه نشرها عبر موقع يوتيوب ونقلتها عدد من المواقع الفرنسية، قال: "لا توجد موجة ثانية من فيروس كورونا، الامر الذي يجعل من اختفائه امرا محتملا وقريبا جدا" مناقضا تأكيدات، بأن كورونا قد لا ينتهي

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وأضاف راءول، قائلا: إن فيروس كوفيد 19 المستجد الذي قتل أكثر من 300 ألف شخص حول العالم يضعف بشكل ملحوظ، مشيرا إلى انخفاض معدلات الإصابة والوفيات به في جميع دول العالم، مستدركا أنه من المحتمل ان تشهد الفترة المقبلة سقوط عدد من الضحايا جراء مضاعفات الاصابة.





واشتهر الطبيب الفرنسي ديديه راءول بإثارته الجدل منذ ظهور فيروس كورونا وانتشاره بسبب رأيه حول العديد من القضايا واخرها تغطية الاعلام الفرنسي للجائحة، حيث قال في نقد لصحيفة "لوموند" أن "وسائل الإعلام التقليدية لا تنقل معلومات أكثر دقة من الشبكات الاجتماعية. لذا فنحن في منعطف تاريخي في نشر المعلومات".







