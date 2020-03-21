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توك شو

مش خايفين.. هيئة السكك الحديدية توزع كمامات ومطهرات على العاملين بها.. فيديو

السبت 21/مارس/2020 - 11:21 ص
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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نورهان رأفت
أكد المهندس سامي عبد التواب، نائب رئيس هيئة السكك الحديدية، أنه تم تشكيل هيئة تعقيم للهيئة يشرف هو برئاستها.

وقال سامي عبد التواب، خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر" الذي يذاع على فضائية الأولى، إن الهيئة تتعامل يوميا مع حوالي مليون راكب و٤٧ ألف موظف وعامل سكة حديد.

وأضاف أنه تم تدريب العمال على قواعد التطهير والنظافة، ونشر منشورات في مختلف محطات القطارات لتوعية الركاب.

وأوضح أن هناك ساعة تدريبية يومية للعاملين في الهيئة، للتدريب على قواعد التعامل مع الڤيروس.

وتابع نائب رئيس هيئة السكك الحديدية أنه تم توزيع كمامات ومسكات ومطهرات على جميع العاملين باله‍يئة، بالإضافة إلى تطهير ٣٥٠٠ عربة قطار يوميا دون خوف.
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