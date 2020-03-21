مش خايفين.. هيئة السكك الحديدية توزع كمامات ومطهرات على العاملين بها.. فيديو

أكد المهندس سامي عبد التواب، نائب رئيس هيئة السكك الحديدية، أنه تم تشكيل هيئة تعقيم للهيئة يشرف هو برئاستها.





وقال سامي عبد التواب، خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر" الذي يذاع على فضائية الأولى، إن الهيئة تتعامل يوميا مع حوالي مليون راكب و٤٧ ألف موظف وعامل سكة حديد.





وأضاف أنه تم تدريب العمال على قواعد التطهير والنظافة، ونشر منشورات في مختلف محطات القطارات لتوعية الركاب.





وأوضح أن هناك ساعة تدريبية يومية للعاملين في الهيئة، للتدريب على قواعد التعامل مع الڤيروس.



