عصام عبدالفتاح عن بند الـ8 سنوات: الترشح لانتخابات اتحاد الكرة قيد الدراسة





و قال عصام عبدالفتاح فى تصريحات خاصة لصدى البلد: "إننا سوف ننتظر البت فى إقرار بند الثماني سنوات من عدمه فى تعديلات لائحة النظام الاساسي على هامش فعاليات الجمعية العمومية العادية القادمة.





وأضاف:" لكل حديث حادث ولم تستقر حتى هذه اللحظة على دخول معترك انتخابات الجبلاية القادمة مشيرا إلى أنه ما زال يدرس ويفكر فى الأمر من كافة الجوانب.

وجاءت قائمة الـ ٤١ مرشحا فى انتخابات مجلس الإدارة القادم للجبلاية على النحو التالي:

المهندس هاني أبو ريدة - الاعلامي أحمد شوبير - جمال علام - اللواء صفي الدين بسيوني - مجدي عبد الغني - الدكتور كرم كردي - محمود الشامي - عامر حسين - شوقي عبد الشافي - مجدي المتناوي - حمادة المصري - محمد أبو الوفا - جمال الغندور - رضا البلتاجي - المحاسب عمرو السعيد - علاء نبيل - مصطفى عبده - إسلام الشاطر - محمد ابو العلا - يحيى دياب - الدكتور هرماس رضوان - شعبان بسطاوي - سمير عثمان - محمد فاروق - الدكتور محمد خيري - الحاج فتحي عوض الله - الدكتور أشرف موسى - صلاح بدر - عز الدين أحمد - محمد سيف - الدكتور عادل سلومة حكيم - خالد فتوح - محمد الشحات شيحة - محمد خالد غرابة - احمد ابراهيم مجاهد - الدكتور ايهاب الكومي - عاصم عبد العزيز مرشد - نور رسلان - محمد باهي - الدكتور إسلام مسعد، والخضر إبراهيم.





يذكر أن خلافا نشب بين اللجنة الأوليمبية ووزارة الشباب والرياضة من جانب وسارة ساليمون، مندوبة الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، بشأن مواعيد انتخابات مجلس إدارة للجبلاية القادم وخضوعها للقانون رقم ٧١ لسنة ٢٠١٧ للائحة النظام الأساسي.

كشف عصام عبدالفتاح مسؤول التطوير فى لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف عن موقفه النهائى من الترشح فى انتخابات مجلس إدارة اتحاد الكرة القادم.